恐怖爸綁架7歲女兒不讓打疫苗　失蹤2個月妻心碎：媽媽等你回家

▲男為了不讓女兒打疫苗竟然把人綁架。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名父親因為不相信新冠疫苗，認為疫苗對人體有害，為了不讓前妻幫女兒打疫苗，竟然綁架年幼的7歲女兒，藏匿在一個神祕地點長達2個多月，至今仍未找到，讓前妻十分擔心女兒安危。

女子瑪麗卡(Mariecar Jackson)向《加拿大廣播公司》表示，她和前夫麥可(Michael Jackson)共同享有孩子的監護權，然而前夫為了不讓女兒打疫苗竟然把人藏匿起來，自去年11月21日與女兒通最後一次電話後，便再也沒有對方訊息，「她才7歲而已，她需要回家，我只想要她快點回家」。

當局接獲報案前往麥可位於薩克其萬省(Saskatchewan)卡里韋爾(Carievale)家中，卻找不到麥可與女童下落。而麥克在失蹤時，曾上過當地一廣播節目解釋他帶走女兒的原因，「疫苗會改變人體DNA，它會讓大家生病並且奪走性命，我不認為這是上帝希望我們做的，我在追隨上帝，這是神要我做的事」。

傷心的瑪麗卡只能透過媒體向女兒喊話，「媽媽永遠不會停止尋找你，媽媽很愛你，每一天都在祈禱你會回家，媽媽會堅強，總有一天我們一定能在一起」。委任律師認為，麥可很有可能已經帶著女兒逃離薩克其萬省，當局目前已對其發出2項法院命令，要求他把女童帶回母親身邊。