1年狂打12劑疫苗「同天連打2劑」　阿公全廠牌接種讚：身體變很強

記者李振慧/綜合報導

印度84歲男子曼達爾(Brahamdev Mandal)為了讓自己更強壯以抵抗新冠肺炎,竟然打疫苗上癮,11個月內接種過所有廠牌的疫苗,接種次數高達12次,甚至曾在同一天內只隔了30分鐘就連打2劑。

居住在比哈爾邦奧萊村(Orai)的曼達爾,因為以非法方式接種12次疫苗被警方逮捕,他落網後坦承,因為自己飽受關節疼痛長達8年,希望自己能「變得更強壯」以因應新冠肺炎疫期,才會不停去施打疫苗,並且認為打完後自己的血氧濃度因此變好,打完後再也沒有感冒過。

警方調查發現,曼達爾2021年2月13日至2022年1月4日期間向官員撒謊,成功在馬德普拉縣(Madhepura)各地施打疫苗,甚至還特別跑到其他鄰近地區接種,並在去年4月13日同一天內接種2劑疫苗,且2劑時間只相差30分鐘。誇張案件當地醫生呼籲官員,「這顯示醫療系統出現了重大缺失,我們需要盡快填補這個漏洞」。

