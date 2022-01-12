1年狂打12劑疫苗「同天連打2劑」　阿公全廠牌接種讚：身體變很強

▲男子竟然一年內狂打12劑疫苗。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度84歲男子曼達爾(Brahamdev Mandal)為了讓自己更強壯以抵抗新冠肺炎，竟然打疫苗上癮，11個月內接種過所有廠牌的疫苗，接種次數高達12次，甚至曾在同一天內只隔了30分鐘就連打2劑。

居住在比哈爾邦奧萊村(Orai)的曼達爾，因為以非法方式接種12次疫苗被警方逮捕，他落網後坦承，因為自己飽受關節疼痛長達8年，希望自己能「變得更強壯」以因應新冠肺炎疫期，才會不停去施打疫苗，並且認為打完後自己的血氧濃度因此變好，打完後再也沒有感冒過。

警方調查發現，曼達爾2021年2月13日至2022年1月4日期間向官員撒謊，成功在馬德普拉縣(Madhepura)各地施打疫苗，甚至還特別跑到其他鄰近地區接種，並在去年4月13日同一天內接種2劑疫苗，且2劑時間只相差30分鐘。誇張案件當地醫生呼籲官員，「這顯示醫療系統出現了重大缺失，我們需要盡快填補這個漏洞」。