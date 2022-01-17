醫揭打滿3劑最常見組合　「MBA」最好玩

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享民眾施打三劑的疫苗組合，其中最常見的是「AZ+AZ+BNT」，「讓我覺得最好玩的是：Moderna+BNT+AZ，簡稱MBA，這不是傳說中『工商管理碩士』的簡稱嗎？原來有取得這個學位的捷徑。」

徐嘉賢16日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提到，你混打了沒？最近收到非常多詢問關於第三劑到底要打什麼的問題，看診的時候留意有許多民眾的黃卡上的疫苗類別，真的多姿多彩：

AZ+AZ+BNT

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BNT+BNT+BNT

Moderna+Moderna+Moderna

AZ+AZ+Moderna

AZ+AZ+高端

高端+高端+BNT

高端+高端+Moderna

徐嘉賢說，其中最常見的是「AZ+AZ +BNT」；而讓他覺得最好玩的是「Moderna+BNT+AZ」， 簡稱「MBA」，這不是傳說中「工商管理碩士」的簡稱嗎？原來有取得這個學位的捷徑。他表示，無論打什麼或打不打，「我們都尊重，個人的健康，個人負責。」

▼您打第三劑疫苗了嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

為有效防堵Omicron，指揮中心15日重啟1922疫苗預約平台，有87萬人預約第19輪施打第三劑，其中66萬多人選擇莫德納，遠超過BNT（18萬3312人）、高端（2萬2334人）和AZ（4452人）。

而第20輪將在周二開放預約，指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納跟BNT都是mRNA疫苗，學理上效果差不多，若民眾預約不到莫德納，可以選擇接種BNT。

▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）



►預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日（含）前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周之18歲以上民眾（即2004/1/30（含）前出生）預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：



（一）65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。



（二）50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。



（三）18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。