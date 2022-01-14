「拒絕做愛」老公竟帶別的女人回家示威　辣模人妻抓狂菜刀殺人





▲女模被控殺害丈夫。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯27歲時尚女模蘇達科娃(Lilia Sudakova)拒絕丈夫求歡後，對方竟然故意帶別的女人回家示威，讓她一氣之下持刀把對方殺害，被外界認為是恐怖人妻，然而她卻在庭上反駁，自己其實是家暴受害者，事件是不小心造成的意外。

蘇達科娃被控2020年11月28日刺殺28歲丈夫波帕夫(Sergey Popov)，檢方原本以造成嚴重傷害罪名起訴蘇達科娃，後來卻改以罪行更重的謀殺罪名。蘇達科娃近來在庭上表示，丈夫為了報復她，喝醉後竟然帶著一名在酒吧搭訕的女子回家。

蘇達科娃表示，「他想讓我知道他有能力去找別人，他只想要性」，當時她正在廚房做飯，手上剛好拿著菜刀，她叫丈夫離開時，對方的態度立即變得暴怒，突然抓著她攻擊，把人推開時手中的刀不小心刺入對方胸口，「我看到他流血立刻叫了救護車，一直試圖讓他保持清醒」。

檢方卻指控，蘇達科娃是蓄意持刀殺死丈夫，「波帕夫當時把右手放在被告肩膀上，希望可以安撫被告情緒，可是被告卻故意面對死者並把刀刺入胸口」。據了解，蘇達科娃原本是一名事業發展亮眼的時尚女模，曾登上俄羅斯《Vogue》封面，也上過義大利、中國、日本等各國雜誌，如今面臨謀殺罪指控，若是罪成將有可能被判最高15年刑期。