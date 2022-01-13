男游泳完異物在耳朵亂竄　女醫夾出大蟑螂嚇壞：下半身還在裡面！

▲蟑螂竟然在男子耳內待了3天。（圖／翻攝自Facebook／Zane Wedding）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭男子贊恩(Zane Wedding)游泳完一直感覺耳朵怪怪的，原以為是因為進水導致耳朵被塞住，然而過了3天不舒適感還是沒有消失，沒想到就醫發現，耳中竟然藏了一隻大蟑螂，且因為體積太大，抓出時身體一半還斷在他的耳朵內。

來自奧克蘭市(Auckland)的贊恩表示，由於感覺耳朵裡面有東西，8日就醫時，醫生只給他開了抗生素藥，並要他回家後用吹風機幫助耳內烘乾，然而症狀還是沒有消失，「我半夜醒來，感覺耳朵被堵住了，裡面好像有東西在四處竄動」。

贊恩再次前往耳鼻喉科看診，沒想到耳內情況把女醫生給嚇了一跳，「醫生當時突然大叫『我的天啊』，把我給嚇了一跳，她告訴我耳中可能有一隻蟲子」，醫生花了幾分鐘把蟲子夾出來，卻只夾出蟑螂的上半身，讓他非常害怕，幸好後來使用儀器順利把下半身也吸了出來。

贊恩表示，「蟑螂被吸出耳朵時，我感覺到我的耳膜啪地一聲」，女醫生則一直驚嚇告訴他，「我從未看過這個，雖然在書上讀過，但從來沒親眼見過」，由於這次的經驗太可怕，他後來特別請驅蟑團隊到家處理，希望以後不會再遇到類似事件。