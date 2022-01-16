陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《北北基桃準備居家上班？ 陳時中曝可能性》，面對本土疫情蔓延，外加有聯邦銀行行員染疫，就有記者詢問，是否建議北北基桃的公司（其他行業）準備居家上班？中央流行疫情指揮中心則回答「目前沒有」。有網友下午則興奮發文，說他收到通知，「明天開始遠距上班囉～～爽耶！」

有網友下午1點35分在PTT的Gossiping板上發文問卦，「明天開始遠距上班囉～爽耶～」說他已經收到通知，周一開始就遠距上班了，「星期一可以睡到9點在床上打卡，然後穿睡衣辦公，還可以披著毛毯，中午再刷牙早午餐～好開心喔～」言語之間藏不住喜悅，「有沒有人也要遠距上班～」

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▲可以居家辦公，讓原PO直呼開心。（示意圖／Pexels）

貼文一出，就有網友直呼羨慕，「我這邊還沒」、「放到過年了？好爽喔」、「你爽就好QQ」、「太爽了吧」、「已羨慕。」也有人瘋猜，「你富邦員工？」「中信金控？」

而目前除了中信金、富邦金和國泰金等公司陸續宣布星期一開始輪流居家上班，公股龍頭兆豐金也準備要啟動居家、異地辦公；玉山總部也優先啟動異地及居家辦公，人數近千人。

指揮中心今記者會被問，是否會建議北北基桃公司準備居家上班？陳時中說，「目前沒有」，公司為員工安全要做超前準備，但指揮中心不準備，不過，對民眾的服務不會停，希望社會目前還是能比較正常運作。