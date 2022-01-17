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66萬人第三劑搶莫德納　第20輪明起預約！莊人祥：可選BNT

記者黃翊婷／綜合報導

為了有效防堵Omicron，指揮中心15日重啟1922疫苗預約平台，有87萬人預約第19輪施打第三劑，其中66萬多人選擇莫德納，遠遠超過BNT、AZ以及高端。而第20輪將在明日（18日）開放預約，指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納跟BNT都是mRNA疫苗，學理上效果差不多，若民眾預約不到莫德納，可以選擇接種BNT。

第20期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第20輪疫苗預約時間為1月18日至22日。（圖／指揮中心提供，下同）

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第19輪疫苗接種預約在16日中午12時截止，根據統計，累計共有87萬4095人預約，其中AZ有4452人、BNT有18萬3312人、莫德納有66萬3997人、高端有2萬2334人。

指揮中心發言人莊人祥表示，第19輪將在17日開始接種，第20輪則規劃自18日上午10時起開放預約，會用預約分流方式進行，而且這次的可預約時間比較長，直到22日中午12時截止，施打日期是1月24日至30日。有鑑於第19輪預約施打莫德納的民眾很多，莊人祥指出，莫德納跟BNT都是mRNA疫苗，學理上兩款的效果都差不多，而BNT的副作用比較低，若民眾預約不到莫德納，也可以選擇BNT。

▲▼第19期疫苗預約情形。（圖／指揮中心提供）

▲第19輪有66萬3997人選擇施打莫德納。

至於第三劑疫苗該選擇哪種廠牌，毒物專家招名威教授16日在臉書PO文建議，若前面兩劑疫苗都是接種AZ，第三劑可混半劑量的莫德納、BNT或高端；相反的，若是前面兩劑疫苗是接種莫德納或BNT這類的mRNA疫苗，第三劑可以選擇高端或另一款mRNA疫苗。

招名威接著說，若是前兩劑打科興或國藥的人，任何一個廠牌都可以拿來當做第三劑，「因為對於Omicron你們沒有保護力」；若是第一劑打AZ，第二劑打其他廠牌，那麼第三劑可以選擇和第二劑相同廠牌的疫苗。

▼部分民眾已前往醫療院所接種第三劑。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院配合台南市政府加速COVID-19疫苗注射政策，15日加開追加劑莫德納疫苗注射門診，全天有10200位民眾預約額滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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