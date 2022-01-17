未來14天關鍵！若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，回國返鄉的高峰應該已經過了，接下來的14天（到1/31除夕前）很關鍵，若不能在這段時間內將桃園機場衍生的幾個傳播鏈有效控制，春節假期間大量的人流移動，將使Omicron變異株擴散到全台，到時候將開始真實面對「漸進式與病毒共存」的生活模式。

本土疫情升溫，謝宗學今天（17日）在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，未來可能危害經濟活動的高強度防疫政策很難在台灣出現，內需經濟禁不起再一次的打擊，爭執是否禁止餐廳內用在現階段不太有意義，現在更應該做的事情如下：

1、用盡各種方法儘量提升兩劑疫苗覆蓋率超過80%。

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2、提升PCR的檢驗量能，同時大量採購快篩試劑，讓一般診所也有足夠的試劑可以快速診斷。

3、購買大量有效對抗新冠肺炎的口服藥物作為戰備物資。

4、調度、擴充輕症病房的量能，讓醫學中心的負壓病房和加護病房，只收治真正嚴重需要深切治療的病患。

5、兒童病房的量能也需要納入考量。美國的經驗告訴我們一旦爆發大規模Omicron變異株疫情，兒科醫療的量能將會相當吃緊。

▼許多民眾計畫好過年出遊。圖為墾丁大街跨年人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）



謝宗學表示，提出以上五點建議，不是要放棄疫調和隔離政策，而是要預先準備萬一現階段的防疫作為失效，開始進入「漸進式與病毒共存」新的生活模式時，必要的準備工作。

謝宗學認為，往後14天若能順利控制桃機疫情，春節後「我們依然可以過著馬照跑、舞照跳世外桃源的生活」；若無法控制桃機疫情，春節後爆發全台疫情，開始漸進式與病毒共存，該準備的醫療量能和物資要預先儲備。

謝宗學指出，在Omicron變異株低重症率和疫苗高覆蓋率的條件下，加上國人對自身衛生防護的要求，「我們是有本錢與病毒共存的。不管未來的發展是上述哪一個劇本，我都還滿樂觀看待後續的發展，只是若是第二個劇本，兒童急診將會迎來久違的來診人次高峰，到時候將『稍微』辛苦一點了！」