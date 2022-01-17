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西堤23人染疫　全台餐飲「內用反爆棚」原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

桃園西堤餐廳群聚案累計已有23例確診，讓不少業者十分擔心生意受影響。但有餐飲業者指出，除了桃園的生意受到影響之外，其他縣市的餐廳週末幾乎都客滿，原因就在於民眾擔憂會再次禁止內用，所以趁著宣布禁令前趕快來吃，反而讓業績爆棚。

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲去年疫情擴散餐飲業禁止內用，但重新開放不到5個月，又發生桃園機場群聚案。（資料照／記者劉亮亨攝）

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指揮中心16日公布新增10例本土個案，其中有8例與西堤餐廳相關，分別為1月9日前往用餐的6名顧客，和2名西堤工讀生案17774衍生之校園相關個案。另外，桃園市教育局16日晚間宣布3所學校17日起停課14天，據了解，是因為有一家5口9日曾前往西堤牛排中壢中山店用餐，結果家中有4人確診。

截至16日統計，西堤群聚案已有23人確診。然而，根據《中時新聞網》報導，有餐飲業者透露，疫情擴大之後一度很擔心受到影響，結果只有桃園的生意不如預期，其他縣市週末幾乎一位難求，訂位早在1個月前就額滿，推測民眾應該是擔心去年禁止內用的事情重演，才會把握機會到店用餐，就怕「再不吃以後就沒得吃」。

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲有顧客與確診行員相隔2天前往西堤用餐，事後也被驗出染疫。（圖／翻攝自Google地圖）

其實，對於餐廳是否禁止內用，國內仍有許多不同的聲音。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，「社區情況還不到這個（暫停內用）等級」，但被部分醫師質疑是不敢對小眾項目開刀，一度罕見動怒回應「這樣的評論是非常不負責的」。

而桃園機場群聚案發生至今，延燒出聯邦銀行群聚案和西堤餐廳群聚案。面對西堤相關確診案例增加，陳時中16日又被問到是否禁止內用，他表示，這波的傳染源很清楚，所以不會嚴加管制措施，但在內部管理方面，希望大家再更謹慎一些，民眾到餐廳用餐也要記得，吃飯前和吃飯後要趕快把口罩戴好。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男也在臉書PO文中提到，餐廳內用已經確定會傳染，這是好久沒有發生的事，如果民眾一定要內用，尤其是在北北基桃，希望大家能好好保護自己，吃飯才摘下口罩，吃完就趕快離開，上廁所不要脫口罩，上完也記得要消毒雙手。

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