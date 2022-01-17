西堤23人確診！晚2天去也中鏢　專家籲3地點改以地理匡列

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西堤23人確診！晚2天去也中鏢　陳秀熙籲3地點改以地理匡列

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場疫情接連燒出聯邦行員群聚案和西堤餐廳群聚案，昨日（16日）共新增10例本土個案，其中8例與西堤餐廳有關，同日晚間又有4人確診，共計23人染疫。為何隔2天到餐廳用餐仍會中鏢，台大公衛教授陳秀熙指出，疫情已經透過多管道擴散，難以認定傳播途徑，現階段應該將匡列對象由人轉為「地理範圍」，針對桃機、銀行、餐廳共3個地點1至2公里內進行匡列，同時加強採檢、消毒。

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲聯邦行員曾在西堤牛排中壢中山店聚餐，餐廳目前已經完成清消，並依規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

指揮中心16日公布新增10例本土個案，其中有8例與西堤餐廳相關，分別為1月9日前往用餐的6名顧客，和2名西堤工讀生案17774衍生之校園相關個案。另外，桃園市教育局16日深夜宣布，3所學校17日開始停課14天，據了解，是因為有一家5口9日曾前往西堤牛排中壢中山店用餐，結果家中共4人確診，因此學校、安親班才同步停課。

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截至16日統計，西堤群聚案相關感染人數達到19人，包含餐廳員工3人、1月7日用餐者4人、1月9日用餐者7人，以及餐廳工讀生再傳出去給家人及其同學共5人，再加上16日晚間新增的4人，總計已有23人確診。

由於確診顧客與聯邦行員用餐時間相隔2天，卻還是中鏢，傳播途徑究竟是什麼，掀起各界討論。根據《聯合新聞網》報導，台大公衛教授陳秀熙認為，這次的本土疫情已經透過多管道擴散開來，傳播途徑有可能是飛沫、餐廳密閉空間的氣溶膠或環境汙染，所以不應該再以人為匡列對象，而是改為以「地理範圍」為主，針對桃機、銀行、餐廳共3個地點1至2公里內的範圍進行匡列，同時加強採檢和消毒。

▲▼案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲聯邦行員染疫延燒到餐廳、校園，短短2天就產生第二波傳染。（圖／指揮中心提供）

對於西堤群聚案，前台大感染科醫師林氏璧也在臉書粉專PO文分析，廁所門把、人與人接觸、空氣飛沫或食物都可能造成病毒傳播，「但機率上來說應該還是案17774工讀生受感染後，人傳人比較有可能」，因為病毒留在無生物環境時間不會這麼久，餐廳理論上也會進行清消，而案17774是在1月9日發病，於7日尾牙宴後不久應該已有傳染力，9日顧客用餐時，是染疫工讀生病毒量最高的時候，「疫調真的追得很辛苦，Omicron傳播速度快，不到3天就往下一波。」

不過，林氏璧認為，Omicron潛伏期短的趨勢或許是一件好事，根據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日報告，境外移入278例Omicron，幾乎全都是在7天內抓到，其中200人是在入境落地採檢或深喉唾液採檢時被發現，其餘也都是在防疫旅館或集中檢疫所檢驗出，並無返家後才確診的個案；他認為，若是台灣能撐過這一關考驗，之後想開放國門，縮短到7天隔離是可行的。

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