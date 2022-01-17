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第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，周二再開放1922平台，讓民眾預約施打第三劑追加劑疫苗。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，好多人在問打疫苗的事，「不論你先前打什麼疫苗，現在就去打BNT（30歲以下）或莫德納（30歲以上）。」

沈政男在臉書說，mRNA疫苗的副作用就怕心肌炎，其他都還好；至於得了帶狀皰疹或其他什麼疾病，能不能打第三劑，只要醫生願意蓋章就是可以打。

沈政男表示，也有人在中國大陸打了科興，這時候最好去打莫德納，甚至如果可以打到全劑莫德納（以為你沒打過任何疫苗），那是最好，因為科興的保護力比較弱。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.62%、第2劑72.1%、基礎加強劑接種率0.28%、追加劑接種率5.85%。（圖／記者湯興漢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

「有沒有看到球王喬科維奇說什麼就是不打疫苗？」沈政男提到，你到哪裡都可以發現，至少有一成人口說什麼都不願或不敢打疫苗，這是怎麼回事？這牽涉疫苗心理學，而這類疫苗強制令與所謂疫苗護照，就牽涉疫苗社會學與政治學。

沈政男指出，請問有哪一個專家可以講疫苗心理學、社會學與政治學？講不出來了吧；事實上以台灣的防疫成果，應該讓願意打疫苗的人來保護不願意打疫苗的人，這才是多元、開放與包容最高意義。

▼您打第三劑了嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

指揮中心16日表示，因應國內本土疫情升溫，周二起提供已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12周且滿18歲以上民眾，預約接種追加劑。

指揮中心說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加劑保護。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

►預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日（含）前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周之18歲以上民眾（即2004/1/30（含）前出生）預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

（一）65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。

（二）50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。

（三）18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

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