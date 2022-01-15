▲基隆攜手黑客青年策略競賽發表，用大數據打造「首都圈」願景。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鼓勵青年參與國土規劃公共政策，基隆市政府舉辦「基隆黑客松：如果我是超北市長」大數據首都圈策略競賽，今（15日）於南港瓶蓋工廠M棟舉行決賽暨成果發表，市長林右昌頒獎榮獲評審大獎團隊，聆聽各團隊研析理念，強調藉數據技術運用，為國土規劃提出新解方。

林右昌表示，這是空間規劃部門首次舉辦黑客松競賽，過去他念規劃專業，取得基本數據是參考以往累積數據，但現今時代進步，大數據及AIoT技術運用是國土未來規劃及城市發展重要指標工具。市府率先辦首都圈黑客松競賽，希望結合空間部門與黑客夥伴的數據技術運用，為未來國土規劃，提出新解方、新切入角度，11組入選作品成熟度高，對未來城市規劃具有參考及發展性。

▲基隆市府率先辦首都圈黑客松競賽，為未來國土規劃，提出新解方、新切入角度。

林右昌提及，四月城市博覽會中，將呈現這項競賽成果，讓大家看到北北基桃首都圈不同想像。他倡議，都會圈未來發展由四個城市合作，有上位「超北城市」想像，才能統整不同空間規劃部門與市政府彼此想法，藉數據分析堅強支持基礎，整合都會圈區域想像。

出席祝賀及頒獎的國家發展委員會副主委施克和表示，這次活動是台灣空間規劃界跨入數位世代的第一步，鼓勵青年參與、去中心化的民主規劃模式，從黑客青年角度看見跳脫傳統規劃的創新思維，未來政府應持續加強開放資料庫的建置，跟上網路世代大數據應用及策略規劃。

▲從友善宜居跨域治理的角度思考基隆河谷廊帶整體發展策略的「城市X程式」。

都發處表示，本次卓越團隊，包含提出以智慧垃圾桶蒐集商圈資訊的「Aurelian」；提出綠色單車資訊平台的「本能行為反思」；發想低碳旅遊APP的「WASD」；以客運等資訊提出超北生活尺度規劃「IVKeee」；從友善宜居跨域治理的角度思考基隆河谷廊帶整體發展策略的「城市X程式」。

最終獲得首獎「評審大獎」的團隊－黑客規劃師，聚焦產業用地轉型，透過AI分析網路評論，並結合遙測技術辨識空間發展變化，構思首都圈東側與基隆轉型關鍵，由林市長頒獎予以肯定。

都發處表示，透過數據分析，想像基隆城市數位轉型潛力，以及大臺北都會區生活想像。雖受限大範圍數據取得分析不易，提案大多關注基隆，但還是有提案團隊著眼都會區構想及與臺北或新北的連結。未來政府應持續鼓勵更多青年投入國土及規劃領域，期待規劃界對首都圈或都會區域計畫議題有更多關注。

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