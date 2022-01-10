獨／基隆港海軍大台艦煙囪失火　官兵找3酒女脫衣露鳥竟「同艘軍艦」

記者郭世賢／綜合報導

基隆市消防局今（10日）下午4時許接獲民眾通報指出，停泊於基隆港西1碼頭的海軍ATF-563大台艦，值更官發現廚房煙囪冒出濃煙出火花，艦上官兵隨即使用滅火器將火勢撲滅，所幸無人傷亡。海軍192艦隊大台艦7名軍士官，在2020年1月休假期間到女陪侍的KTV續攤，其中1名士官的衣服被脫光，《東森新媒體ETtoday》記者獨家掌握，經證實竟是「同艘軍艦」。

▲基隆港海軍大台艦煙囪失火，官兵找3酒女脫衣露鳥竟「同艘軍艦」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

民眾向消防局報案指稱，看見停泊在岸際的軍艦在未啟動情況下，煙囪突冒出大量濃煙。海軍艦隊指揮部表示，一九二艦隊大台軍艦，10日下午值更官發現廚房煙囪冒出火花，艦上官兵隨即使用CO2滅火器將火勢撲滅，人員裝備均無傷損。

海軍艦隊指揮部指出，經初步查證大台軍艦，因廚房煙囪積碳及油污，本日廚房炊事時，高溫造成煙囪道內起火燃燒，由於官兵迅速滅火，處置得宜，人員裝備均無傷損；海軍司令部及本部已成立調查小組釐清肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生，以維艦艇裝備安全。

▲基隆港海軍大台艦煙囪冒出濃煙出火花。

《東森新媒體ETtoday》記者獨家掌握，經證實竟是「同一艘軍艦」。回顧整起事件發生在2020年1月24日，事發當時大台軍艦上尉作戰長率屬下軍士官共7人外出用餐，並在用餐後前往仁武水管路上1間有女陪侍的KTV唱歌，但眾人在飲酒後行為脫序，酒酣耳熱之際，其中1名士官將另名士官衣服全部脫掉，包廂內的眾人也隨之起鬨，而彭姓上士則是掏出手機將過程拍下，影片在同年6月外流後，引發軒然大波。

影片迅速在各大群組傳開，海軍艦隊司令部隨即著手調查，並懲處7名軍士官，而其中彭姓上士也被妨害秘密起訴。不過，彭姓上士於法院審理時表示，自己是為了蒐證、檢舉本案才會拍攝影片，而他也提到之前在內部單位調查時，擔心自己在軍中生活會被為難，才會在當時聲稱拍攝影片是為了開玩笑。

▲海軍官兵裸身熱舞影片外流。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

對此，高雄橋頭地院審理時，認為影片畫面只拍攝到2名軍士官、3名女陪侍，並沒有拍攝到當天其餘的人，足證彭男當時並非廣泛拍攝包廂現場，而是僅拍下脫衣至裸體過程，拍攝時間甚為短暫，並非全程錄影，足認彭男為達其檢舉目的已採取侵害較小的手段，因此認定其是為了蒐證不法而側錄，判彭男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，也認為彭男錄影時間短暫，權衡遭偷拍的士官與維護、端正國軍風紀的公益，採認一審見解，駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

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