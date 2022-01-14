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2021 SOLIDWORKS設計神人競賽　崑大材料系《列印未來》奪銀

▲「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由全球3D繪圖軟體巨擘SOLIDWORKS贊助的「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，今年獲獎團隊來自國內外各地菁英，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。

▲「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「SOLIDWORKS設計神人競賽」自2015年開始舉辦，活動宗旨為發掘設計研發界的未來之星，今年國內外各高中與大專校院共73隊報名，通過入圍僅20隊爭取各項獎項，競爭相當激烈。崑大材料系由黃昭銘教授率領三年級吳致霆組成「慈悲、匙杯」團隊，設計《列印未來》作品參賽，獲得評審肯定奪獎。

▲「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳致霆說明，在冬天裡，人們都希望來一杯暖心的飲品，為了讓味道更加均勻，往往需要結合攪拌，但攪拌棒卻沒有適合的擺放位置。因此，團隊利用SOLIDWORKS軟體，將瓷杯重新設計，使攪拌棒有專屬的擺放空間，解決飲用上的困難與污染桌面環境等衛生問題，作品在設計上融合寧靜與初心等人文意境，順利獲得銀牌。

▲「2021 SOLIDWORKS設計神人競賽」，崑山科技大學材料工程系以《列印未來》一作，於大專組中勇奪銀牌，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大材料系為培養兼具創意設計與實務性的專長，於2021年7月成立「創客工作坊」，培育產業界殷切需求的電腦繪圖與工程分析人才，此次吳致霆結合創客工作坊，運用SOLIDWORKS電腦將創意點子設計繪圖，再利用3D列印機轉變成創新商品，順利獲獎。創客工作坊結合專題課程，讓同學感受自造的樂趣，展現創客實作精神，促進同學創造出具市場品牌潛力之商品，為跨領域整合開發具創意的生活產品，打下堅實的發展基礎。

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