▲基隆設大型接種站湧人潮，林右昌呼籲「疫苗足不用急」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆12日上午市立體育館大型施打站開打，市長林右昌前往現場關心施打狀況，並說明本市長者集中施打第3劑規劃，表示民眾施打情形非常踴躍，呼籲本市疫苗量很足不用急，大家都打得到。基隆市政府統計至今年1月10日止，基隆市第1劑接種率80.6%，第2劑接種率71.8%，都是本島第一，第3劑接種率則是2.0% （7296劑），體育館集中施打站，12日一早已打了大約4000人。

65歲以上的長者，基隆市將於17日起分兩階段施打，第一階段是68歲以上的長輩，12日區公所造冊發送施打通知書，17日起就可陸續施打，一般民眾也可選擇就近醫療院所施打疫苗，省去更多等待的時間。林右昌表示，65歲以上的長者，會分兩階段集中造冊施打莫德納半劑，第一階段68歲以上（含原住民58歲以上）從17日到21日，開始進行。第二階段訂於1月23日至25日進行，針對65-67歲（含55-57歲原住民）集中施打疫苗。

林右昌叮嚀大家，疫苗施打通知書及同意書，事先填寫好，施打當天記得帶小黃卡與健保卡。他提醒，這次集中施打是只打莫德納，如果要施打其他種類疫苗可到本市醫療診所施打。

媒體問到寒假是否有提前放的可能，林右昌表示，基隆疫情狀況基本上穩定，最近歸國民眾比較多，國外案例多，機場壓力大，全國上下一起團結把防線守住，台灣防疫成果相對其他國家表現好。他說，目前是沒這樣的打算，會隨時注意其他縣市及整個疫情變化，如有必要會斷然採取措施。

林右昌表示，中央防疫指揮中心已決定疫苗預約平台在1月15日重新開啟，有意願要施打第3劑的民眾，可多多利用，另外市府重點針對防疫人員、防疫計程車司機、公車司機、攤商甚至旅館業者都會進行造冊施打，盼透過有效率服務，盡速提升第3劑施打率。

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