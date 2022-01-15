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基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間融入城市意象

▲基隆市區2座地下道大改造 變身明亮藝文空間融入城市意象。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市區2座地下道大改造，變身明亮藝文空間融入城市意象。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆城隍廟前地下道及東岸廣場地下道，過去因未曾進行大規模翻修，因此常有陰暗潮濕、磁磚破損和排水不佳的問題。市府為了讓這兩座地下道更符合人行需求，從2021年5月便開始啟動兩座地下道改造計畫，現已接近完工，除了變身為明亮潔淨的地下人行空間外，更以建築師進行空間設計，讓地下道不只是地下道，更是一個城市藝文空間。

位在基隆市中心的城隍廟前地下道及東岸廣場地下道，為1971年代的產物，在當時「以車行為主」的，為保護人行安全，由地方團體所捐建；這幾年由於人本意識抬頭，市府陸陸續續封閉了孝二路地下道以及拆除忠一路上的陸橋，目前僅剩此2座地下道因忠一路孝二路車流量過於繁忙，因此市府乃改為大幅度的修繕改造，讓行人走起來能更安全更舒適。

▲基隆市區2座地下道大改造 變身明亮藝文空間融入城市意象。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲工務處也請建築師進行更大膽的設計，將基隆的意象轉化融入地下道改善當中。

本次的改造計畫中，工務處也請建築師進行更大膽的設計，將基隆的意象轉化融入地下道改善當中，相信能讓市民也能有不同的感受；除此之外，警察局也主動提出增設監視器的計畫，並趁著本次的工程期間，警方也同時進場施作，讓地下道24小時都有治安防護；至於民眾更關心的環境問題，環保局也與工務處討論各種清潔方案，並由設計師納入整個工程當中，方便環保局人員進行清潔，自然更能保持地下道的明亮潔淨。

2座地下道預計在2022年2月28日完工，其中城隍廟前地下道完成度已達90%，東岸廣場地下道也仍在積極施作當中；不過，工務處也提醒民眾，地下道施工期間係採取全面封閉施工，請市民配合短期內的動線改道，但部分民眾不顧自身安全違規穿越馬路，與車流相互交織險象環生，市府已請警方強力取締，並呼籲用路人應配合導引改道，避免造成憾事。

▲基隆市區2座地下道大改造 變身明亮藝文空間融入城市意象。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市區2座地下道大改造 變身明亮藝文空間融入城市意象。（圖／記者郭世賢翻攝）

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