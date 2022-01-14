囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材　啥咪！價值40萬9萬元賤價賣掉

記者郭世賢／新北報導

王姓男子夥同林姓男子，2020年8月間發現新北市平溪山區偏僻無人看管處，有人堆置龐大鋼材，雇請不知情貨車偷走私人土地上12.5噸、市價近40萬元的「鋼材」偷走變賣。近日警方循線偵破，逮捕王男警訊後，將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

▲囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材，40萬竟賤價9萬售出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，2020年8月間瑞芳警獲報，有12.5噸、市價近40萬元的鋼材，放置平溪區一處人煙罕至知私人土地遭竊；因數量龐大，警方立即組成專案小組追查。因遭竊鋼材位處偏僻，也未架設監視器，經專案人員近半年擴大調閱週邊監視器，終於鎖定王男後，向基隆地檢署申請拘票將他拘提到案。

王男（48歲）與林男（41歲）某日在上工途中，發現平溪山區某處堆滿鋼材，無人看管且未裝監視器，賊心大起，雇用不知情的貨車司機分2次載運，四處兜售賤賣，得手僅9萬元，花用殆盡。警訊後，將王、林男依竊盜罪嫌送辦，並追查遭變賣鋼材流向。

▲警方鎖定王男後，向基隆地檢署申請拘票將他拘提到案。

瑞芳警分局長王鴻儒呼籲，年關將近，竊賊蠢蠢欲動，市民家中或公司行號常會有大筆金額進出，出入時應注意有無陌生人窺視，警方可提供協助護鈔等服務，請民眾多加利用，保障安全。

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