　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材　啥咪！價值40萬9萬元賤價賣掉

記者郭世賢／新北報導

王姓男子夥同林姓男子，2020年8月間發現新北市平溪山區偏僻無人看管處，有人堆置龐大鋼材，雇請不知情貨車偷走私人土地上12.5噸、市價近40萬元的「鋼材」偷走變賣。近日警方循線偵破，逮捕王男警訊後，將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

▲囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材 啥米！40萬竟賤價9萬售出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材，40萬竟賤價9萬售出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，2020年8月間瑞芳警獲報，有12.5噸、市價近40萬元的鋼材，放置平溪區一處人煙罕至知私人土地遭竊；因數量龐大，警方立即組成專案小組追查。因遭竊鋼材位處偏僻，也未架設監視器，經專案人員近半年擴大調閱週邊監視器，終於鎖定王男後，向基隆地檢署申請拘票將他拘提到案。

王男（48歲）與林男（41歲）某日在上工途中，發現平溪山區某處堆滿鋼材，無人看管且未裝監視器，賊心大起，雇用不知情的貨車司機分2次載運，四處兜售賤賣，得手僅9萬元，花用殆盡。警訊後，將王、林男依竊盜罪嫌送辦，並追查遭變賣鋼材流向。

▲囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材 啥米！40萬竟賤價9萬售出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方鎖定王男後，向基隆地檢署申請拘票將他拘提到案。

瑞芳警分局長王鴻儒呼籲，年關將近，竊賊蠢蠢欲動，市民家中或公司行號常會有大筆金額進出，出入時應注意有無陌生人窺視，警方可提供協助護鈔等服務，請民眾多加利用，保障安全。

【更多新聞】

獨／基隆港海軍大台艦煙囪失火　官兵找3酒女脫衣露鳥竟「同艘軍艦」

快訊／基隆港ATF-563大台艦濃煙四竄　警消聯合軍方緊急滅火

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

ET快訊
快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　搭捷運足跡曝光
一週增140例Omicron！總感染數公布　200人在機場被
明起確診病患分流！　陳時中宣布3條件：送加強版防疫旅館
快訊／西堤2幼童客確診！　緊急匡列43員工、110客人採檢
快訊／西堤染疫擴大！　3員工2顧客確診
快訊／1922明上午10點限時重啟！依年齡分三階段預約
增57例境外移入「28例落地採檢確診」　美國17例最多
快訊／今增11例本土！　57境外移入
LIVE／「恐怖第2波」來了　陳時中最新說明
有確診者足跡！Solo Pasta義大利麵今暫停營業
醫警告「洗完手2動作」＝白洗了　病菌暴增84%
快訊／女學生西堤打工染疫　中壢高商2000師生下午急採檢
網紅作家認了「買讚衝人氣」　爆3領域名人也有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

7萬配種費再送1幼犬！她一原因反悔封鎖　男嗆：把狗全部抓走

林秉樞仍未吐出全部私密片求交保！高院：恐反覆實施　駁回抗告

進大樓不刷實聯制還告保全違法關電梯　檢察官發現真相是這樣

血濺陽明山豪宅！國民黨前高層遭狼狗狠咬　全身20處撕裂傷

囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材　啥咪！價值40萬9萬元賤價賣掉

高雄舊加油站施工爆炸原因曝！勞工局勒令停工　恐罰3至30萬元

擁11輛遊覽車卻因疫情超慘　董座欠3776筆費用被查封追繳

兒遭詐騙險累母也受害　警及時阻詐保住婦人養老金

爆炸震波曝！舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

7萬配種費再送1幼犬！她一原因反悔封鎖　男嗆：把狗全部抓走

林秉樞仍未吐出全部私密片求交保！高院：恐反覆實施　駁回抗告

進大樓不刷實聯制還告保全違法關電梯　檢察官發現真相是這樣

血濺陽明山豪宅！國民黨前高層遭狼狗狠咬　全身20處撕裂傷

囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材　啥咪！價值40萬9萬元賤價賣掉

高雄舊加油站施工爆炸原因曝！勞工局勒令停工　恐罰3至30萬元

擁11輛遊覽車卻因疫情超慘　董座欠3776筆費用被查封追繳

兒遭詐騙險累母也受害　警及時阻詐保住婦人養老金

爆炸震波曝！舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

南消七大隊辦防焰暨防火管理座談會　進行古蹟搶救演練保平安

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

勞保估2028年破產！　勞動部：建議保險費率仍維持1％

Omicron發威！　世衛再建議使用「2款藥物」治療

7萬配種費再送1幼犬！她一原因反悔封鎖　男嗆：把狗全部抓走

一週增140例Omicron！羅一鈞公布總感染數　200人在機場被驗出

新盛生技iShine豪華尾牙　慰勞代理商不手軟

明起病患分流！陳時中宣布「3條件」：送加強版防疫旅館

不爽14歲女兒被拐走　父持刀「斬斷男友小拇指」

社會熱門新聞

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

高雄工地碰一聲突爆炸！2人急送醫

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術　多重投保+非自願剖腹

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

禾馨5醫疑開「胎位不正」助詐遭約談

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

搜救F-16V！軍方尋獲「7cm拇指碎塊」NA鑑定中

慾男肖想激戰爆乳妹　一動作火全熄了

即／涉弊案複訊5hrs！林姿妙無保請回

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

外送員偷內衣褲　她氣炸「覬覦美色」求驗DNA

更多熱門

相關新聞

因疫情超慘　遊覽車董座欠費被查封追繳

因疫情超慘　遊覽車董座欠費被查封追繳

法務部行政執行署台中分署與高速公路局、台中市政府交通事件裁決所聯手大執法，發現遊覽車羅姓業者名下有11輛遊覽車，卻積欠ETC通行費3311件（109萬3123元）不繳，為中部地區受理ETC通行費第1名的欠繳大戶，如果再加上交通罰鍰397件等其他欠費，合計3776件、欠費136萬1653元，執行官找上門查封車輛，羅男才願意分26期繳完。

舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

醉上國道拒絕攔檢逃逸　國道警破窗＋辣椒水壓制

醉上國道拒絕攔檢逃逸　國道警破窗＋辣椒水壓制

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

瓦城桃園中正店「今大清消」畫面曝光

瓦城桃園中正店「今大清消」畫面曝光

關鍵字：

新北平溪鋼材偷竊影音

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面