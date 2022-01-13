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基隆市立體育館接種站湧人潮　林右昌：市府已規劃分流

▲基隆市立體育館接種站湧人潮 林右昌呼籲「疫苗足不用急」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市立體育館接種站湧人潮，林右昌到場說明市府規劃分流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為提供市民第3劑追加疫苗施打服務，自12日起在市立體育館開設大型疫苗接種站，吸引爆滿的人潮，市府緊急協調加開施打動線，市長林右昌前往視察，說明市府15日將安排長者在各區接種第3劑莫德納追加劑，65歲以下市民也可以前往全市醫療院所接種疫苗。

基隆市政府為了讓市民儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務診次，擴大服務量能，也規劃自12日至16日在市立體育館開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。

▲基隆市立體育館接種站湧人潮 林右昌呼籲「疫苗足不用急」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府為了讓市民儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種。

市立體育館接種站12日第一天上路，便湧入許多急著要施打第三劑追加疫苗的民眾，甚至有新北市民一早就趕來排隊，林市長上午特別率衛生局長吳澤誠、觀銷處長曾姿雯及信義區長許雅紋等人前往現場視察，並說明本市在下週將分兩梯次造冊安排65歲以上長者，在各區接種第三劑莫德納追加劑，請長者們不用趕在這兩天來體育館施打疫苗。

林右昌說，雖然12日的施打人潮超過預期，不過市府及區公所也立即協調醫療院所加開施打動線，逐漸消化排隊人潮，他也強調基隆市的疫苗相當充足，大家不用擔心打不到疫苗。

林右昌呼籲，集中施打站為了提高效率，因此只限提供莫德納疫苗，65歲以下的市民除了利用大型接種站施打疫苗，也不妨前往全市很多提供疫苗接種服務的醫療院所，還可以挑選莫德納、BNT或是高端等疫苗廠牌，讓民眾有更多的選擇。

▲基隆市立體育館接種站湧人潮 林右昌呼籲「疫苗足不用急」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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