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台南勞工學苑成果展現新氣象　黃偉哲期勉打拼幸福大台南

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為展現台南市勞工學苑學員豐碩學習成果及促進市民就業，勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動。

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場熱情的歌舞表演或精緻工藝作品展讓人眼睛一亮，而新春徵才更能讓市民安心過好年，市長黃偉哲除表揚感謝勞工學苑協辦單位、老師及優異學員外，並大讚勞工朋友的學習成果相當豐沛多元，也勉勵待業民眾找到好工作，期許大家新年再創新氣象，共同為營造幸福大台南努力打拼。市議員李啟維、沈震東等皆到場共襄盛舉。

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝勞工局舉辦今天的活動，吸引許多勞工朋友參加，既幫助勞工朋友在新年度轉換工作，也安排多元課程調劑身心，而台南的就業率一向非常高，且在六都中的失業率是最低，未來市府會努力維持這個好成果，期勉企業都能找到優秀人才，市民朋友都能找到理想工作，讓生活有踏實感，並鼓勵勞工朋友培養興趣、施展才藝，使生活更幸福。

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲於活動中表揚勞工學苑老師及表現優異的「種子教師」學員，並感謝台南市服飾設計職業工會與社團法人台南市觀光協會協助辦理訓練課程，讓勞工學苑能突破既有資源的限制，開辦更多具有特色的學習課程。

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日成果發表會除動靜態展演外，為讓勞工朋友能認識職場安全的重要性，現場設立安全衛生展示攤位，透過有獎徵答讓與會者加深職場安全觀念，並在民治市政中心及勞工育樂中心舉辦「台南呷頭路-新春就業徵才活動」，讓需要工讀經驗的學生及失業求職的勞工朋友能安穩過冬、開心過年。

▲台南市勞工局15日上午在南門勞工育樂中心舉辦2022「春虎祥學繪心幸福」勞工學苑成果發表會與就業徵才活動，市長黃偉哲到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，勞工學苑自導入TTQS以來，辦訓品質持續精進，迄今已獲得八連金的殊榮，並利用課堂機會向勞工朋友傳達工作與生活平衡、工作與家庭平衡的理念，更鼓勵平常落實公益善行，一同為「希望家園」的理想打拼，營造幸福大台南。

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