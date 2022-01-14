台南王爺港沙洲保育類「糙齒海豚」擱淺　海巡動員急搶救

▲台南海巡人員在台南王爺港沙洲，搶救保育類擱淺的「糙齒海豚」，並協助送四草鯨豚搶救站照料，希望日後能順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊第二機動巡邏站接獲民眾通報，台南市北門區王爺港沙灘發現鯨豚擱淺，立即通報海巡署第六巡防區指揮部及國立成功大學鯨豚研究中心共同處理搶救事宜，海巡人員火速到場，將保育類「糙齒海豚」吊上車送四草鯨豚搶救站照料，希望日後能順利野放。

海巡署第六巡防區指揮部統合責任區能量前往救援，海巡人員抵赴沙灘發現擱淺海豚不斷遭海浪沖上岸並奮力拍打尾鰭，為避免海豚經陽光曝曬死亡，立即將海豚固定扶正保持氣孔暢通並覆蓋濕布，持續以水桶裝海水澆淋，後續經海巡人員確認擱淺鯨豚為保育類「糙齒海豚」，量測海豚體長及寬大約各為180公分、40公分，於下午3時許，國立成功大學鯨豚研究中心王教授及吊車抵達現場，經台南市政府評估同意王教授將鯨豚送往台南市四草鯨豚搶救站，後續由安檢所及機動巡邏站人員協助王教授搬運海豚，成功挽救一條寶貴的生命，期盼在救治後能恢復健康並未來野放。

南部分署第11岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，若民眾於高雄、台南地區沿岸一帶發現相關保育類動物擱淺及救援，隨時都可利用行動電話或市話撥打「118」報案專線，海巡人員將立即前往處理，拯救每條珍貴的海洋生命，共同守護海洋環境。