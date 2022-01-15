台南市環保局「環教列車」 帶市民朋友走讀環教場域

▲台南市環保局2022年啟動「環境教育列車」，每月一梯次帶領大眾市民朋友走讀轄內各式「環境教育」場域，歡迎民眾報名體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環境永續發展是人類重要課題，台南市環保局2022年啟動「環境教育列車」，每月一梯次帶領大眾市民朋友走讀轄內各式「環境教育」場域，現已排定1月至4月參訪體驗行程並受理報名，場域類別從人文、生態到廢棄物處理機構都有，親身走訪將能感受珍愛地球、不浪費資源的真諦。

市長黃偉哲表示，讀萬卷書，不如行萬里路。推廣環境保護，說得再多，不如帶民眾實際走訪、體驗。台南市環保局在2022年推出「環教列車」活動，以寓教於樂方式引導大、小朋友深入認識、培養正確環保觀念，進而身體力行，請市民朋友多支持。

環保局環境教育列車活動，每一梯次40個名額，台南市民親子均可免費報名參加，除了有專人導覽各場域特色外，還有各場域精心規劃的體驗活動或課程。活動採線上報名（https://forms.gle/ovdry9a5hkrUkoxX6），歡迎報名參加。

1月至4月第一階段的活動安排為，1月22日永康焚化廠+左鎮化石園區。2月12日藏金閣+台江國家公園。3月19日曾文水庫。4月23日藏金閣+尖山埤。環保局表示，名額有限，額滿將提前截止報名。活動簡章可至環保局環境教育資訊網-最新消息-環境教育活動查詢下載。活動洽詢專線06-2679912。



環保局長謝世傑指出，在市政府積極推動下，臺南市經學者專家審定，現已有17處優質環境教育場域（查詢網址https://reurl.cc/pWWmna）。市民朋友除報名參加環保局「環教列車」外，也不妨自行安排前往，從而了解生活與環境相互依存的關係，提升自我的環境素養，讓地球更美好。