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快訊／台南市善化區民宅火警　1人燒燙傷送醫

▲台南市善化區1處鐵皮民宅晚上傳出火警，消防人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市善化區一處民宅晚上傳出火警，消防人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區田寮里一處民宅，13日晚上7時46分許傳出火警，消防局出動19部消防車及人員43人前往搶救，消防人員全力射水搶救，火勢約在8時27分左右撲滅，消防人員在民宅內搜救出一名55歲男子，有生命跡象，惟意識不清，身上有燒燙傷，立即以救護車送醫急救，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市善化區1處鐵皮民宅晚上傳出火警，消防人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局於13日晚上7時46分許據報，善化區一處民宅發生火警，冒出火舌與濃煙，119馬上派出南科、善化、大內、山上、新市、麻豆等分隊及新化中隊、第四大隊19部消防車及人員43人馳抵搶救。

消防人車馳抵火場後，發現起火的是磚造平房，冒出濃煙，消防人員馬上接駁延伸多條水帶進入搶救，火勢於8時27分撲滅，目前進行殘火處理及排煙中。現場民眾向消防人員表示，疑有1名行動不便民眾可能受困屋內，消防人員在搶救火勢時，也冒險進入火場搜救，結果在1樓後方廁所尋獲1名倒在該處年約55多歲的男子，該民眾有生命跡象，但意識不清，臉部、雙手掌、雙腳燒燙傷面積約略20%2~3度，立即以救護車送麻豆新樓醫院急救。

火場燃燒面積約40平方公尺，經仔細搜索未再發現有人員受困受傷，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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