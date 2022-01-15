台南監警環週末夜重棒出擊　3小時開罰改裝車等違規92件

▲台南市警環監聯手，14日晚上於聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環實施聯合稽查勤務，3小時開罰改裝車等違規92件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警環監聯手，14日晚上於聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環實施聯合稽查勤務，攔查116件，其中取締無照駕駛3件，開罰改裝車84件（召回檢驗65件），設備損壞未修復行駛公路之車輛1件 ，環保局現場欄檢24件，噪音超標裁罰計有7件。

鑑於改裝噪音車為市民深夜最常投訴的擾人問題，台南市政府對此祭出聯合稽查與科技執法兩大強棒，由環保局評估適宜路段，裝設固定式聲音照相儀器，並加強移動式聲音照相取締，依陳情熱點機動設置，另市府結合台南監理站、交通警察大隊、環保局等權責單位執行「監警環聯合稽查」專案勤務，共同遏阻車輛噪音擾寧。

一分局警方聯合交警大隊、環保局、台南監理站等單位，14日夜間於聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環實施聯合稽查勤務，攔查116件，其中取締無照駕駛3件，開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛84件（召回檢驗65件），違反道路交通管理處罰條例第20條設備損壞未修復行駛公路之車輛1件 ，環保局現場欄檢24件，噪音超標依噪音管制法第11、26條裁罰計有7件，限期實施複檢，警方指出依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈、設高音喇叭、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等，經認定違規屬實，即依道路交通管理處罰條例開罰。

除市府單位執法外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

一分局分局長方國璽呼籲車主，勿持好玩心態而影響公眾安寧，應遵守監理及噪音法規，切勿非法改裝排氣管或拆除消音器等製造高分貝噪音行為，警方及相關單位會持續不定期、不定點鎖定非法改裝噪音擾人的車輛，規劃聯合稽查專案攔查檢驗，維護市民優質的安寧環境。