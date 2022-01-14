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賴清德與平溪獨居嬤圍爐發紅包　熱情民眾、志工大喊：總統好

▲賴清德與平溪獨居阿嬤圍爐發紅包 熱情民眾、志工大喊：總統好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統賴清德與平溪獨居阿嬤圍爐發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德關懷偏鄉長者拜早年，14日中午參與弘道老人福利基金會「寒冬助老・刻不容緩」服務，深入全台最老的鄉鎮「新北市平溪區」，徒步過小橋、上石階向88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾、親手製作料理阿嬤愛吃且容易入口的餛飩並陪伴圍爐，現場熱情民眾及志工齊聲大喊：「總統好！」

依山而居是平溪山城的特色，現年88歲的賴阿嬤，因年邁駝背加上身體老化，已無法獨自步行下山。移居外縣市為工作家庭打拚的子女，曾經接媽媽一起住，但賴阿嬤住不慣都市生活與心繫老家，因而獨居在早年由公公親手搭建的百年石屋中。

除了佳節、過年兒孫們會回來探視聚餐外，兒子每周亦會返家關心、添購日常生活用品與餐食，此外，弘道平溪志工每周亦會探視陪伴，以及平溪區公所與里長的關懷訪視，居家服務提供家務整理、陪同就醫與陪同外出服務等等，讓賴阿嬤獨居不孤單，而這亦是工商社會下，偏鄉長者的生活縮影。

▲賴清德與平溪獨居阿嬤圍爐發紅包 熱情民眾、志工大喊：總統好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統賴清德與平溪獨居阿嬤石頭屋門外貼春聯。

14日中午，賴副總統在弘道董事長王乃弘陪同下，於寒流中徒步過溪流小橋、登石階上山，向賴阿嬤拜早年並送上保暖圍巾與營養品外，更陪伴圍爐，讓寂靜的山居歲月重回過往年節熱鬧氣息。特別的是賴阿嬤因牙口退化只能吃軟爛食物，因此在地提供據點共餐的紫東社區發展協會，特別烹煮了蔬菜蒸蛋、紅燒豆腐、吻仔魚粥、熟透東坡肉以及養身雞湯等年菜。

賴阿嬤也提及，平常除了喝牛奶，吃麵線、蒸蛋、肉鬆等等容易吃的食物外，小顆、皮薄、包著絞肉的好入口餛飩，是他平常補充營養的最愛，因此賴清德也捲起袖子親自包餛飩幫阿嬤加菜，他說，過年吃餛飩有打破混沌，迎接新年新氣象的寓意外，「餛飩」與「渾囤」的諧音相同，象徵糧食滿囤。賴清德親自包料與下熱水煮熟的餛飩，加上滿桌適合牙口不好長者的圍爐餐料理，讓賴阿嬤吃得開心。

新北市平溪區65歲以上人口佔31.6%，是全台最老的鄉鎮，平溪區公所除關懷獨居、弱勢長者，提供送餐、共餐、送物資與相關補助、協助外，民間團體亦共同守護長者。

▲賴清德與平溪獨居阿嬤圍爐發紅包 熱情民眾、志工大喊：總統好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統賴清德親自包料與下熱水煮熟的餛飩。

陪同賴副總統到宅圍爐，已高齡82歲的弘道平溪志工站陳秀月站長亦分享說，成立22年的弘道平溪志工站，共有40多名志工關懷60多名獨居、弱勢長者，志工平時會到宅陪伴聊天、送物資或陪同外出、就醫等等，尤其單單陪伴聊天，老人家就足歡喜有人來看看和抬槓，每年的寒冬助老圍爐活動，平溪區公所也會協助齊助老。

弘道基金會王乃弘董事長說，平溪志工站平均年齡約70歲，其中超過70歲的志工就有23位，像平常關懷賴阿嬤的平溪志工鄭聰榮大哥已72歲，而82歲的秀月姐亦每週關懷70多歲的獨居阿嬤，年紀最大志工更已86歲。

此外，平溪志工站會騎車或開車的志工極少數，所以志工們很常是以走路的方式去服務，因此「老人走路去服務其他老人」，是弘道平溪志工站最有特色之處。賴副總統提及，公部門與民間團體、各界攜手合作，是助老在地安老與共創溫馨樂活高齡社會的重要基石。

▲賴清德與平溪獨居阿嬤圍爐發紅包 熱情民眾、志工大喊：總統好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統賴清德親手製作料理阿嬤愛吃，且容易入口的餛飩並陪伴圍爐。

弘道老人福利基金會王乃弘董事長表示，弘道成立近27年來，從宜蘭到屏東共有7個服務處、33個志工站，關懷1萬多位獨居、弱勢、失能長者，除日常的關懷服務外，每年歲末都會發起「寒冬助老・刻不容緩」獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，集結社會大眾的愛心，透過除舊布新大掃除、陪購物伴年貨、送年菜圍爐餐以及走春迎新等等服務，趕走孤寒，溫暖獨老的身心。

而這些寒冬助老服務，都是透過弘道社工、志工觀察長者所需，提供適合與所需的協助，比如到宅圍爐可以因應長者身體狀況與最想吃的一道菜來客製化服務，而陪購物伴年貨，更是讓獨居弱勢長輩可以更多社會參與，助老親自走入賣場挑選所需的民生物品。

弘道基金會也觀察到，寒冬助老服務對於獨居、弱勢、失能長者而言，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，因此 只要可以把溫暖、快樂帶給長輩，弘道團隊都會全心投入！

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