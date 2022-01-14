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酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

▲屏東分署人員查封酒駕義務人不動產 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東分署人員查封酒駕義務人不動產 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於今（14）日與全國13分署，同步強力執行交通違規與酒駕案件，其中一義務人因拒絕酒測、車輛未投保汽車強制責任險、駕照註銷仍開車上路被開罰單，還滯欠其他稅捐及健保費等共計25萬餘元未繳納，上午書記官及執行員至崁頂鄉查封房屋，義務人雖不在家，惟經在場親友聯繫後，義務人妹妹立刻來電詢問繳款帳號並繳清9萬元的拒絕酒測罰單。

▲屏東分署人員查封酒駕義務人不動產 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲查封車輛。

另有義務人開車超速、行駛國道未繳ETC通行費被開罰單，案件移送執行後經分署催繳及扣押存款，他仍不予理會，並將名下的車輛借友人使用，友人卻酒駕被警察攔獲後拒絕酒測，經里港警分局鹽埔分駐所扣車，由於車輛已逾檢註銷還被當場拔牌；另有義務人日前酒駕被東港分局東濱派出所扣車。書記官及執行員至二警局查封義務人被扣留的車輛並張貼封條，分署將拍賣義務人車輛，再把價金抵償義務人所欠罰單。

分署也在早上10時並舉行汽機車拍賣會，共拍賣6部汽車與1部機車，其中4輛車是因為交通違規案件未繳被移送執行後，義務人依據分署執行命令交出車輛，或執行人員現場執行時發現車輛行蹤拖吊回分署，再進行拍賣程序。機車以2萬5000元拍出，其餘未拍定之汽車將於2月15日再次拍賣。

屏東分署表示，近日發生多起酒駕肇事致人死傷案件，造成用路人家庭破碎，而交通規則之落實攸關行車秩序之建立，為貫徹交通正義，分署自去年11月15日起積極執行酒駕罰單與交通違規案件，已出動176人次現場執行，並查封17筆不動產，為國庫徵起1709萬元。酒駕零容忍，交通規則要遵守，分署將繼續強力執行酒駕及交通違規案件，以共同保障用路人安全。

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