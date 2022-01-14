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現場畫面曝！醉漢上國道拒檢逃逸　警破窗辣椒水伺候逮人

▲吳姓男子13日酒後駕車行經國道二號西向往大溪方向，因車身左右搖晃被國道警方盯上示意停車受檢。（圖／國道警方提供）

▲吳姓男子13日酒後駕車行經國道二號西向往大溪方向，因車身左右搖晃被國道警方盯上示意停車受檢。（圖／國道警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓男子本月13日酒後駕車行經國道二號，因車身搖晃且速度忽快忽慢，國道警方巡邏車察覺後示意停車受檢，但吳卻拒絕配合攔檢且加速逃逸，警方利用技巧攔下吳男後，趁機破窗並以辣椒水噴灑其臉部，迅速將其拉下車壓制施以酒測，酒測值為每毫升0.54毫克，偵訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

有民眾在臉書上PO文，本月13日國二有車輛拒絕國道警方攔檢稽查逃逸案，後來被國道警方一路跟隨，下大溪出口匝道前，該輛轎車拒絕停車受檢且加速逃逸，國道警方利用技巧攔查後，將駕駛拉下車壓制送辦。

▲吳姓男子13日酒後駕車行經國道二號往大溪方向，因蛇行危險駕駛，國道警方意停車受檢。（圖／國道警方提供）

▲吳姓男子13日酒後駕車行經國道二號往大溪方向，因蛇行危險駕駛，國道警方意停車受檢。（圖／國道警方提供）

國道警方指出，吳姓男子13日下午開車經過國道二號，由東往大溪方向行駛，行經西向12公里處時，車身突然左右搖晃且速度忽快忽慢，國道巡邏車發現後鳴笛示意停車受檢，並指示下交流道停車，但吳男疑似拒絕攔檢，仍在路肩處蛇行，險象環生阻擾後方行車安全。

▲吳姓男子13日酒駕在國道二號往大溪方向，因蛇行危險駕駛，國道六隊警方強制將其拉下車攔查酒測。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞群》）

▲吳姓男子13日酒駕在國道二號往大溪方向，因蛇行危險駕駛，國道六隊警方強制將其拉下車攔查酒測。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞群》）

經警方趁其下國道3號南向大溪出口匝道時塞在車陣中將該車攔下，並趁機破窗以辣椒水噴灑於臉部，再迅即將吳強拉下車壓制，由於吳男身上有酒味，警方施以酒測，酒測值為每公升0.54毫克已明顯超標，偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

警方指出，為維護國道交通秩序，警方秉持嚴正執法立場，強力取締交通違規，以遏止酒後駕車行為。呼籲用汽車駕駛人，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有義務配合，如有違規行為時，應配合受檢。切勿心存憢悻加速逃逸，以免不慎發生交通事故。因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，罰鍰額度達1至3萬元，並吊扣駕照6個月至1年，請駕駛人遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。

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