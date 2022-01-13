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捍衛台南市容　環保局加強拆除違規廣告物

▲台南市環保局，近3個月來已拆除近8萬件公領域違規廣告物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局，近3個月來已拆除近8萬件公領域違規廣告物。（圖／環保局提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市街道兩旁懸掛、張貼的各式廣告物明顯增加，環保局近3個月來已拆除近8萬件！為還城市乾淨面貌，環保局將強制拆除各式違規廣告物。

環保局強調，全市所轄的全部行政區，均不能違規設置廣告、旗幟或布條，目前以有礙市容觀瞻優先處理，期盼所有愛台灣、愛台南人士共同捍衛市容景觀，不製造環境污染。

今年是選舉年，有關選舉廣告物設置等事宜，環保局指出，將依規定於投票日前2個月公告設置選舉廣告物專區，各候選人皆可於專區內懸掛、張貼廣告物，但非廣告專區之廣告物將強制拆除。盼各參選人、候選人共同守護大台南、愛護鄉土環境。

▲台南市環保局，近3個月來已拆除近8萬件公領域違規廣告物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府2016年4月12日即曾依廢棄物清理法的規定公告「台南市指定清除地區內，凡未經廣告物主管機關許可，以設置廣告物之方式污染道路、土地或定著物，有礙市容觀瞻、環境衛生或國民健康之虞者，為污染環境行為」。

近來環保局執行市容景觀巡查時發現違規小廣告明顯浮濫，其中售屋仲介廣告、借貸布條、選舉參選人的各式違規廣告等類型佔了7成，民眾屢屢投訴外，議員亦對市容環境多所質詢。經統計，近3個月來環保局已拆除違規廣告7萬8255件。

▲台南市環保局，近3個月來已拆除近8萬件公領域違規廣告物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局已啟動強制拆除作業，公領域違規廣告物（含旗幟、看板、布條、帆布條等）清潔隊將逕行拆除，如查有違規行為人（廣告物所有人或張掛人）依違反台南市環境清潔自治條例第 6 條規定執行告發處分；另，涉及私人場域之違規廣告，清潔隊將先通知廣告物所有人、張掛人或屋地主限期改善（2天內拆除），逾期未改善者，清潔隊逕行拆除並依違反台南市環境清潔自治條例第 6 條規定或廢棄物清理法第27條第11款告發處分，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

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