　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒楣自小客先遭違規車追撞　10分鐘後又被酒駕車撞一次

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲陳姓駕駛凌晨2點35分開車在台灣大道快車道，在文心路口違規右轉，撞上同向在慢車道行駛的24歲洪姓駕駛，2車5人下車等待警方和救護車到場時，10分鐘後，第3輛由27歲的張姓駕駛因酒駕又追撞前方洪男的車，好端端在慢車道行駛的洪男，短短10分鐘無辜慘遭2車追撞，造成3車損壞、6人受傷送醫，全案正由警方調查中。

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

警方調查發現，陳男開著灰色休旅車在台灣大道快車道上，車內載有17歲邱女，17歲楊男和25歲陳男，陳姓駕駛在文心路口違規右轉，撞上同向在慢車道洪姓駕駛的紅色自小客車，5人驚魂未定，受到輕傷下車在旁等待警消人員到場。

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

不料10分鐘後，又有1輛張姓駕駛的BMW沿文心路往四川路行駛內側車道，因為酒駕沒有看到前方道路已有2輛車車禍，又追撞洪男的紅色車，張雖然沒事，但車內24歲陳姓乘客受傷。

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

警方表示，3車外表都有毀損，7人中有6人受傷送醫，沒有生命危險，初步研判是灰色車違規右轉、BMW車主經抽血換算酒測值超標，依公共危險移送台中地檢署偵辦，而好端端在慢車道行駛的洪男，短短10分鐘先後慘遭2車追撞，最為無辜。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
升三級擋Omicron？專家看2件事「已舉白旗」　曝當前最大
快訊／疫情緊繃！　台中宣布「15校戶外教學延後」
陸企撒2億「獵台灣晶片人才」！　電子公司遭大規模搜索
快訊／高雄傳爆炸巨響！　住戶玻璃震碎居民嚇傻
快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」
快訊／麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人
北市確診男「連不上Wi-Fi」衝出房門！　害5人被隔離
台積電「重返670元」大學長等到了！股民嗨翻：傻了才下車
「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男強制猥褻小29歲女同事　烏龜園、墓園、雞舍都成洩慾地點

F-16V最新搜救畫面！軍方整裝搭舢舨出海　暗溝發現「疑似頭盔」

快訊／高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫　附近住戶玻璃破居民嚇傻

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

排氣管太大聲惹怒千歲團！他被棍棒暴打　妻下跪求饒母挨巴掌

拒繳11萬罰款！裝窮卻爽做美甲　愛車險被扣2寶媽當街求饒

學生校外教學摔成骨折竟無意外險　家長怒批校方老師失職

是有多愛騎車？　酒駕機車遭扣竟徒手搬走姪女車

宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓　向店家喊：我們和解算了

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

色男強制猥褻小29歲女同事　烏龜園、墓園、雞舍都成洩慾地點

F-16V最新搜救畫面！軍方整裝搭舢舨出海　暗溝發現「疑似頭盔」

快訊／高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫　附近住戶玻璃破居民嚇傻

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

排氣管太大聲惹怒千歲團！他被棍棒暴打　妻下跪求饒母挨巴掌

拒繳11萬罰款！裝窮卻爽做美甲　愛車險被扣2寶媽當街求饒

學生校外教學摔成骨折竟無意外險　家長怒批校方老師失職

是有多愛騎車？　酒駕機車遭扣竟徒手搬走姪女車

宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓　向店家喊：我們和解算了

Omicron空氣傳播力強　侯友宜赴捷運環狀線視察

春節暖舉！送年菜陪孤老、親筆春聯發愛心

勇士本季最慘敗　遭字母哥大三元領軍痛宰19分

厄瓜多《廚神當道》料理「水豚肉」引眾怒　環境部公告「違法」

紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

站著採超輕鬆！朝聖草莓故鄉免門票採果、喝咖啡　還能帶毛孩放電

夫妻非洲打獵！男把結婚34年妻「當獵物射殺」　成功獲上億保險金

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

泰民當兵7個月「憂鬱、恐慌症惡化」　SM證實兵役調動：全力治療

《艾蜜莉在巴黎2》水貂毛針織衫大熱！「撞色＋閃鑽」撩男必備

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

禾馨5醫疑開「胎位不正」助詐遭約談

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術　多重投保+非自願剖腹

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

搜救F-16V！軍方尋獲「7cm拇指碎塊」NA鑑定中

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

外送員偷內衣褲　她氣炸「覬覦美色」求驗DNA

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

即／涉弊案複訊5hrs！林姿妙無保請回

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

宜縣府涉土地弊案　神秘婦遮臉躲鏡頭

更多熱門

相關新聞

台中警抓酒駕　整晚取締21件「比沒預告只少6件」

台中警抓酒駕　整晚取締21件「比沒預告只少6件」

台中市警方昨天上午主動預告晚間6點起，將動員655名警力全市取締酒駕，結果整晚取締了21件，和一周前未預告也是全市同步取締只少了6件，是民眾不知訊息，或者心存不會被抓的僥倖心態，不得而知，但警方表示，日後仍會持續強力執行，展現「酒駕零容忍」執法決心。

高雄防治酒駕出大絕　專人盯梢80累犯

高雄防治酒駕出大絕　專人盯梢80累犯

高雄男幫親友牽車　騎不到10米被揪出酒駕

高雄男幫親友牽車　騎不到10米被揪出酒駕

杜絕酒駕　5年內3犯、累4犯以上判刑不准易科

杜絕酒駕　5年內3犯、累4犯以上判刑不准易科

即／BMW男酒駕撞碎1家4口！法官裁定延押

即／BMW男酒駕撞碎1家4口！法官裁定延押

關鍵字：

違規右轉酒駕BMW

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

桃園「太空艙雅房」月租3500！屋主：年輕人使用時間不多

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面