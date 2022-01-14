倒楣自小客先遭違規車追撞　10分鐘後又被酒駕車撞一次

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲陳姓駕駛凌晨2點35分開車在台灣大道快車道，在文心路口違規右轉，撞上同向在慢車道行駛的24歲洪姓駕駛，2車5人下車等待警方和救護車到場時，10分鐘後，第3輛由27歲的張姓駕駛因酒駕又追撞前方洪男的車，好端端在慢車道行駛的洪男，短短10分鐘無辜慘遭2車追撞，造成3車損壞、6人受傷送醫，全案正由警方調查中。

▲▼台灣大道文心路口發生車禍，其中無辜的紅色自小客車10分鐘內，慘遭違規車和酒駕追撞，造成3車6人受傷。（圖／民眾提供）

警方調查發現，陳男開著灰色休旅車在台灣大道快車道上，車內載有17歲邱女，17歲楊男和25歲陳男，陳姓駕駛在文心路口違規右轉，撞上同向在慢車道洪姓駕駛的紅色自小客車，5人驚魂未定，受到輕傷下車在旁等待警消人員到場。

不料10分鐘後，又有1輛張姓駕駛的BMW沿文心路往四川路行駛內側車道，因為酒駕沒有看到前方道路已有2輛車車禍，又追撞洪男的紅色車，張雖然沒事，但車內24歲陳姓乘客受傷。

警方表示，3車外表都有毀損，7人中有6人受傷送醫，沒有生命危險，初步研判是灰色車違規右轉、BMW車主經抽血換算酒測值超標，依公共危險移送台中地檢署偵辦，而好端端在慢車道行駛的洪男，短短10分鐘先後慘遭2車追撞，最為無辜。