竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

▲3公尺高的「光虎」將鎮守東門城。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

迎接虎年到來，新竹市長林智堅宣布，「新竹市過好年」活動邀請來自台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、臺北數位藝術等展覽5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置，1月21日起至2月28日點亮東門城、護城河等共計800公尺。3公尺高的「光虎」還將鎮守東門城，白日、夜晚皆可賞，「光虎」每晚5點半起還將復活，以聲光「虎嘯」，象徵吼出新年新希望，期待美好事物再度如常。

新竹市長林智堅表示，新竹市14歲以下孩童比例超過16%，民間信仰中「虎爺」是孩子們的守護神，更能趨吉避凶、驅趕瘟疫，與新竹市打造「兒童城市」、全國人民齊心對抗COVID-19十分貼切。因此，新竹市府今年「新竹過好年」活動，以6件「虎嘯生風」聲光裝置，包含「老虎」、「虎紋」、「虎掌」等，增添春年氣氛。

林智堅說，6件「虎嘯生風」聲光裝置結合新竹「生風」特色，凡九降風吹起，就會發出各種聲響與啟動音樂裝置，民眾可藉此來尋虎。其中，最大聲光裝置「光虎」，由「玖格設計」打造，高達3公尺、寬2公尺將盤踞於東門城。白天、晚上皆可欣賞，晚間5點半起至22點，每半小時就能看見「光虎」以聲光復活。

另外，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由「都市藝術工作室」與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎，在身旁奔跑、跳躍著，看得到卻抓不著。藉此營造出「猛虎長鳴，則大風四起」意境。

「都市藝術工作室」也創作了「小光虎踏青」，以今年專屬「新竹過好年」的「小光虎」 提燈，組合成大型虎掌印。元宵節（2月15日）當天，歡迎民眾小提燈來此合影留念。

看完了「虎掌」來找「虎紋」，擅長動力機械的「穀米機工」，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計出燈光雕塑「徹夜未眠直至晨光」。每當九降風吹起，燈光雕塑圓環將自動轉動，交錯甩動時，宛如老虎跳耀護城河。

「黑川互動媒體藝術」也創作出「無限光景_護城河版」，以LED搭配未來感的電子音樂，畫面前段呈現捉摸不定的風與水，當圖像以虎紋方式經過水面時則會出現低吼聲的樂音，畫面也漸漸回穩，象徵虎年新希望。

「禹禹藝術工作室」以竹子等複合媒材編織出「身風」，在護城河道上構築半圓型的長廊，搭配隨風轉動、宛如花朵般的風扇，象徵虎虎生風，民眾來訪還能順道體會河畔綠意等。

城銷處表示，「新竹過好年」展期自1月21日至2月28日。聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，本活動展場東門城、護城河沿途都是市府打造「步行城市」成果。歡迎民眾自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導