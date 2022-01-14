　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

▲3公尺高的「光虎」將鎮守東門城。（圖／新竹市政府提供）

▲3公尺高的「光虎」將鎮守東門城。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

迎接虎年到來，新竹市長林智堅宣布，「新竹市過好年」活動邀請來自台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、臺北數位藝術等展覽5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置，1月21日起至2月28日點亮東門城、護城河等共計800公尺。3公尺高的「光虎」還將鎮守東門城，白日、夜晚皆可賞，「光虎」每晚5點半起還將復活，以聲光「虎嘯」，象徵吼出新年新希望，期待美好事物再度如常。

新竹市長林智堅表示，新竹市14歲以下孩童比例超過16%，民間信仰中「虎爺」是孩子們的守護神，更能趨吉避凶、驅趕瘟疫，與新竹市打造「兒童城市」、全國人民齊心對抗COVID-19十分貼切。因此，新竹市府今年「新竹過好年」活動，以6件「虎嘯生風」聲光裝置，包含「老虎」、「虎紋」、「虎掌」等，增添春年氣氛。

林智堅說，6件「虎嘯生風」聲光裝置結合新竹「生風」特色，凡九降風吹起，就會發出各種聲響與啟動音樂裝置，民眾可藉此來尋虎。其中，最大聲光裝置「光虎」，由「玖格設計」打造，高達3公尺、寬2公尺將盤踞於東門城。白天、晚上皆可欣賞，晚間5點半起至22點，每半小時就能看見「光虎」以聲光復活。

另外，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由「都市藝術工作室」與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎，在身旁奔跑、跳躍著，看得到卻抓不著。藉此營造出「猛虎長鳴，則大風四起」意境。

「都市藝術工作室」也創作了「小光虎踏青」，以今年專屬「新竹過好年」的「小光虎」 提燈，組合成大型虎掌印。元宵節（2月15日）當天，歡迎民眾小提燈來此合影留念。

看完了「虎掌」來找「虎紋」，擅長動力機械的「穀米機工」，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計出燈光雕塑「徹夜未眠直至晨光」。每當九降風吹起，燈光雕塑圓環將自動轉動，交錯甩動時，宛如老虎跳耀護城河。

「黑川互動媒體藝術」也創作出「無限光景_護城河版」，以LED搭配未來感的電子音樂，畫面前段呈現捉摸不定的風與水，當圖像以虎紋方式經過水面時則會出現低吼聲的樂音，畫面也漸漸回穩，象徵虎年新希望。

「禹禹藝術工作室」以竹子等複合媒材編織出「身風」，在護城河道上構築半圓型的長廊，搭配隨風轉動、宛如花朵般的風扇，象徵虎虎生風，民眾來訪還能順道體會河畔綠意等。

城銷處表示，「新竹過好年」展期自1月21日至2月28日。聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，本活動展場東門城、護城河沿途都是市府打造「步行城市」成果。歡迎民眾自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

ET快訊
瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港、市集
他7折入手台中墜樓宅　百日後低價求賣
蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因
陳時中有信心「尾牙不必停辦」　網抖恐怖後果：既視感重
快訊／蔡英文、賴清德明打第3劑高端疫苗
善良女給乞丐130元　20年後窮小子變億萬富豪！給430萬報
15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東消防救護員接種第3劑疫苗　繼續堅守防疫第一線

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

屏東消防救護員接種第3劑疫苗　繼續堅守防疫第一線

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

最強昌珉罕見公開談老婆！曝光決定結婚原因「命中注定」

國泰金線上尾牙有洋蔥！　蔡宏圖感恩與員工「一起走過黑暗」

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

《秘密花園》女星「家有濕地公園」定居杭州　隔離40天解放喊幸福

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

陽明終於出手　董事會通過造5艘1.5萬箱貨櫃船與兩萬箱大櫃

戴愛玲「躲桌下偷唱歌」被發掘！　接觸音樂圈：我可以做自己

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

台東晚間再傳境外移入+1！衛生局避談

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

台南將加開6場疫苗追加劑

桃園設置30處社區接種站

10年關懷不間斷　TPCF送暖復興愛滿溢

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

公費疫苗預約平台15日開放

女子欠繳毒駕罰鍰強制扣車分期繳清

男子深夜蹲在路邊 因這原因被逮

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

台南3處新式科技執法設備上路

火災時不可躲浴室

消防安全健康步道邀請你來踩春！

台南保育類「糙齒海豚」擱淺搶救

更多熱門

相關新聞

新竹海山漁港小旅行

新竹海山漁港小旅行

竹市海山漁港作為台灣最具特色的定置網漁業基地，將舉辦食魚教育以及周邊景點小旅行活動，分為「一日網美養成」、「生態知性導覽」、「生態知性導覽＋環保DIY」3大路線，帶領大小朋友認識新竹在地當季魚獲，並帶大家體驗濕地生態環境與淨灘活動，活動自10月20日下午6時起開放報名，額滿為止，另外還可向業者報名出海深度體驗。新竹市長林智堅邀請大小朋友到訪旅遊，表示海山漁港緊鄰香山濕地，擁有特殊濕地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能、適合全家出遊的好地方，透過導覽及闖關活動，提升民眾環保意識，更深入

恐怖「美國螯蝦」現蹤護城河　竹市府急籲民眾勿放養

恐怖「美國螯蝦」現蹤護城河　竹市府急籲民眾勿放養

竹市興南公園啟用　好玩好走好安全

竹市興南公園啟用　好玩好走好安全

竹市龍舟競賽金號召各方好手

竹市龍舟競賽金號召各方好手

竹市共融公園再一座　興南公園改造6月底完工

竹市共融公園再一座　興南公園改造6月底完工

關鍵字：

新竹市城銷處

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面