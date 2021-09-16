　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市「進擊的公園2.0」首座啟用　興南公園好玩好走好安全

▲新竹市長林智堅上與在場幼童互動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與在場幼童互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」，今年9月首座完工的興南公園，位在新竹市大遠百附近，市府投入1600萬元改善翻修，新設親子鞦韆、滑梯、照明、無障礙等設施，專為社區周邊長輩、孩子量身打造，更擁有全市首座彈跳網。今(16)日興南公園正式啟用，新竹市長林智堅上午前往視察，並與在場幼童互動，大讚：「好玩、好走、好安全」。

市民滿心期待的興南公園終於啟用，林智堅到場視察，並與現場正在體驗親子鞦韆、彈跳網的幼童互動，孩童們開心地表示「最喜歡盪鞦韆，每天都想來玩」、「很喜歡、很好玩」，在場居民也讚聲「改變很多，很舒服」。

林智堅表示，他知道大家都很期待興南公園啟用，可以來運動散步、帶孫玩樂，上任即將滿7年，一路改造了23座公園，一開始民眾還有疑慮，到後來市民充滿期待，他時常遇到里長詢問「市長，我們社區旁公園何時要幫我們整理？」他說，市府會持續為全市公園優化改善，讓長輩都能來公園邊走邊運動，身心靈都健康。

興南里里長楊賜濱表示，興南公園還有「園長」在維護，被厝邊封為園長的花添桂，家就在公園旁，把公園「當自己家」自主幫忙打掃，改造過程也參考園長想法。花添桂也說，「老人家沒事情做，所以把打掃公園當運動」，公園改造也讓他滿意的說：「很漂亮！」

興南公園興建於民國81年，占地0.3公頃，約有近30歲歷史，周圍住宅區密集，是市民重要的休憩空間，但原設施老舊零散，且有鋪面高低不平、排水不佳、樹木生長空間不足等問題，竹市府爭取獲內政部營建署補助，投入總經費1600萬元改善整修。

新竹市政府城市行銷處指出，本次改造綠地面積增為3倍，綠地增加並改善高地落差與排水問題，打造210公尺環園步道且全公園無障礙環境，友善長輩孩子通行；涼亭建築重新美化，在休憩迴廊新增固定式「百葉簾」，具遮風遮陽功能，成為爺奶歇腳好所在。夜間照明部分更請到「十三層遺址」燈光團隊，替公園設計特殊反射板，提升夜間亮度，更加符合市民使用需求。

城銷處指出，興南公園內新設5座健體設施，包含親子鞦韆、溜滑梯，以及全市首座「彈跳網」等親子共融遊具，並鋪設大面積彈性地墊，能有效吸收衝擊力，遊具皆經過安全認證，提供親子盡情放電環境。

市府指出，林智堅市長上任後，啟動「進擊的公園」計畫，保留大樹、改善排水，並為每座公園量身設計專屬遊具，第一階段已完成23處，如綠光公園、明湖公園、長和公園等，還吸引新北、基隆、桃園、台南、台中、嘉義等各縣市府前來踩點取經。

市府指出，市府也加碼推動「進擊的公園2.0」改善計畫，陸續改善10座公園，包含興南公園、和平公園、長春公園、十八尖山、金山面公園、客雅溪大公園、東光公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
境外移入暴增10例！6人打過兩劑「突破性感染」　BNT最多
柯文哲將推「健康通行證」！打過2劑疫苗綠色、1劑都沒打紅色
快訊／幼兒園負責人「Ct值16」！　7月中打過莫德納
快訊／午後雷雨區擴大！　14縣市大雨特報
桃勤女染Delta初判「與環境有關」　陳時中：控制可能性高
108萬劑莫德納誰先打？　陳時中曝「接種順序」
「AZ+莫德納」抗體數據曝！四叉貓驚：是我的140倍
108萬劑莫德納明晚間抵台　陳時中：累積到貨258萬劑
莫德納第二劑來了！明起開放預約　對象曝光
今2例本土都在新北！幼兒園負責人確診　累計33例群聚
快訊／今新增2本土「幼兒園群聚+1」　另增10境外
LIVE／108萬劑莫德納誰先打？　陳時中最新說明
浩角翔起搭高鐵「罕見坐一起」！　網睹震撼一幕：活久見
中華電信iPhone 13開放預約！　最高可抽iPhone

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋交通備戰升級！花蓮警設24處交通崗　優勢警力疏導交通

台南市勞工局中秋關懷送月餅　外籍生感動好溫馨

竹市「進擊的公園2.0」首座啟用　興南公園好玩好走好安全

中秋連假來新竹光臨藝術節　林智堅公開五大打卡點

屏東縣警局高階警官異動　主任祕書+3分局長上任

中秋恐大量人車潮！花蓮台8台99+景點增設交通崗哨彈性管制

台東警破獲最大詐騙機房！逮捕22人　饒慶鈴贈10萬加菜金

燦樹攪局玉山山屋延遲4日開放　玉管處籲落實防疫登山新思維

台南推21世紀奉茶 黃偉哲：傳遞人情溫暖愛地球

屏東打黑「貓咪」圖卡卡哇伊　宣誓疫情期間打擊黑道不停歇

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

中秋交通備戰升級！花蓮警設24處交通崗　優勢警力疏導交通

台南市勞工局中秋關懷送月餅　外籍生感動好溫馨

竹市「進擊的公園2.0」首座啟用　興南公園好玩好走好安全

中秋連假來新竹光臨藝術節　林智堅公開五大打卡點

屏東縣警局高階警官異動　主任祕書+3分局長上任

中秋恐大量人車潮！花蓮台8台99+景點增設交通崗哨彈性管制

台東警破獲最大詐騙機房！逮捕22人　饒慶鈴贈10萬加菜金

燦樹攪局玉山山屋延遲4日開放　玉管處籲落實防疫登山新思維

台南推21世紀奉茶 黃偉哲：傳遞人情溫暖愛地球

屏東打黑「貓咪」圖卡卡哇伊　宣誓疫情期間打擊黑道不停歇

中秋交通備戰升級！花蓮警設24處交通崗　優勢警力疏導交通

境外移入暴增10例！6人打過兩劑「突破性感染」　這廠牌最多

五堅情台北小巨蛋首開唱「突宣布取消」！　改明年唱...時間確定了

北市將推「健康通行證」分紅黃綠3色　柯文哲：打2劑疫苗「可老人共餐」

i原券限量10萬份！越早登記越容易中獎　可混搭其他加碼券使用

陳喬恩連續5年悼念喬任梁！　「粉紅色天空照」藏深意…網淚崩

邵雨薇靠一件「針織衫」甜到心坎　GU、UNIQLO這件單品日妞搶翻

柯淑勤連2日現身「二哥」龍劭華靈堂　親身協助喪葬事宜

跨海台灣職籃夢成真　戴瑞騰正式加盟高雄鋼鐵人

快訊／BNT校園接種「登記意願曝」　93.83%家長同意在校打疫苗

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

地方熱門新聞

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

通霄鎮長涉貪600萬　晚間羈押禁見

誘少女性交拍自慰影　恐嚇「你死定了」

保時捷國道追撞大貨車　秒變廢鐵

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

男子未實名登記罰6千元拒繳扣車

即／台中南區驚傳火燒車！轎車燒成火球

7縣市首長齊邀民眾暢遊20條自行車經典路線

越南男女群聚各罰6萬元強制執行分期償還

PO前女友裸照　莽男下場曝

退回5萬加菜金2年後被依貪污調查　原因令人傻眼

消防形象月曆及MV即將登場

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

竹市龍舟競賽金號召各方好手

竹市龍舟競賽金號召各方好手

2021新竹市龍舟競賽，將於端午節連假在南寮舊漁港盛大登場。新竹市長林智堅表示，龍舟競賽去年因疫情停辦，今年祭出冠軍6萬元獎金，號召各方好手組隊參加，目前有在洽詢的參賽隊伍年齡橫跨18至68歲，只要有心都歡迎參加；另考量選手平日上班時間無法練習，今年特別規劃橫跨2個周末的練習時段，並開放夜間練習，讓選手有更充裕時間準備。

竹市共融公園再一座　興南公園改造6月底完工

竹市共融公園再一座　興南公園改造6月底完工

長青學苑成爺奶祕密花園

長青學苑成爺奶祕密花園

竹市港南運河公園獲全國水環境大賞

竹市港南運河公園獲全國水環境大賞

夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈

夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈

關鍵字：

新竹市城銷處

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

最快周日有颱風　最新路徑曝光

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面