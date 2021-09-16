竹市「進擊的公園2.0」首座啟用　興南公園好玩好走好安全

▲新竹市長林智堅與在場幼童互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」，今年9月首座完工的興南公園，位在新竹市大遠百附近，市府投入1600萬元改善翻修，新設親子鞦韆、滑梯、照明、無障礙等設施，專為社區周邊長輩、孩子量身打造，更擁有全市首座彈跳網。今(16)日興南公園正式啟用，新竹市長林智堅上午前往視察，並與在場幼童互動，大讚：「好玩、好走、好安全」。

市民滿心期待的興南公園終於啟用，林智堅到場視察，並與現場正在體驗親子鞦韆、彈跳網的幼童互動，孩童們開心地表示「最喜歡盪鞦韆，每天都想來玩」、「很喜歡、很好玩」，在場居民也讚聲「改變很多，很舒服」。

林智堅表示，他知道大家都很期待興南公園啟用，可以來運動散步、帶孫玩樂，上任即將滿7年，一路改造了23座公園，一開始民眾還有疑慮，到後來市民充滿期待，他時常遇到里長詢問「市長，我們社區旁公園何時要幫我們整理？」他說，市府會持續為全市公園優化改善，讓長輩都能來公園邊走邊運動，身心靈都健康。

興南里里長楊賜濱表示，興南公園還有「園長」在維護，被厝邊封為園長的花添桂，家就在公園旁，把公園「當自己家」自主幫忙打掃，改造過程也參考園長想法。花添桂也說，「老人家沒事情做，所以把打掃公園當運動」，公園改造也讓他滿意的說：「很漂亮！」

興南公園興建於民國81年，占地0.3公頃，約有近30歲歷史，周圍住宅區密集，是市民重要的休憩空間，但原設施老舊零散，且有鋪面高低不平、排水不佳、樹木生長空間不足等問題，竹市府爭取獲內政部營建署補助，投入總經費1600萬元改善整修。

新竹市政府城市行銷處指出，本次改造綠地面積增為3倍，綠地增加並改善高地落差與排水問題，打造210公尺環園步道且全公園無障礙環境，友善長輩孩子通行；涼亭建築重新美化，在休憩迴廊新增固定式「百葉簾」，具遮風遮陽功能，成為爺奶歇腳好所在。夜間照明部分更請到「十三層遺址」燈光團隊，替公園設計特殊反射板，提升夜間亮度，更加符合市民使用需求。

城銷處指出，興南公園內新設5座健體設施，包含親子鞦韆、溜滑梯，以及全市首座「彈跳網」等親子共融遊具，並鋪設大面積彈性地墊，能有效吸收衝擊力，遊具皆經過安全認證，提供親子盡情放電環境。

市府指出，林智堅市長上任後，啟動「進擊的公園」計畫，保留大樹、改善排水，並為每座公園量身設計專屬遊具，第一階段已完成23處，如綠光公園、明湖公園、長和公園等，還吸引新北、基隆、桃園、台南、台中、嘉義等各縣市府前來踩點取經。

市府指出，市府也加碼推動「進擊的公園2.0」改善計畫，陸續改善10座公園，包含興南公園、和平公園、長春公園、十八尖山、金山面公園、客雅溪大公園、東光公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段。