新竹海山漁港小旅行　3大路線10／20起開放報名

▲活動自10月20日下午6時起開放報名，額滿為止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市海山漁港作為台灣最具特色的定置網漁業基地，將舉辦食魚教育以及周邊景點小旅行活動，分為「一日網美養成」、「生態知性導覽」、「生態知性導覽＋環保DIY」3大路線，帶領大小朋友認識新竹在地當季魚獲，並帶大家體驗濕地生態環境與淨灘活動，活動自10月20日下午6時起開放報名，額滿為止，另外還可向業者報名出海深度體驗。新竹市長林智堅邀請大小朋友到訪旅遊，表示海山漁港緊鄰香山濕地，擁有特殊濕地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能、適合全家出遊的好地方，透過導覽及闖關活動，提升民眾環保意識，更深入了解這塊寶地。

林智堅表示，海山漁港是新竹市唯二漁港，也是台灣最具特色的定置網漁業基地，具備漁業與遊憩多功能，漁港旁2家業者「明發定置網」與「金吉利定置網」在海面上定置網漁場中捕獲的新鮮漁獲，每日現撈漁獲往往一上岸就被搶購一空，遊客千萬別錯過「現撈仔」機會，誠摯邀請大朋友帶著小朋友前往旅遊，認識新竹海山漁港及自然生態。

「海山食魚定置網小旅行」時間為10月30、31日，11月6、7日一共4天，每天2梯次共8個梯次，活動採預約制，每梯次開放30人報名參加，每次搭配漁港旁明發定置網進行導覽，以及不同的闖關活動，分為3大路線：

路線一、「一日網美養成」（上午9:10-12:30）共計4梯次：香山火車站集合、海山漁港〈網美實習生－打卡美美照教學〉、香山濕地〈一日攝影師－最美的風景〉、明發定置漁場〈導覽活動－漁場大揭密〉。

路線二、「生態知性導覽」（下午13:40-16:30）共計3梯次：香山火車站集合、海山漁港〈專業導覽－海山印記〉、香山濕地〈環保小尖兵－淨灘活動〉、明發定置漁場〈導覽活動－漁場大揭密〉。

路線三、「生態知性導覽＋環保DIY」（下午13:40-17:00）僅限1梯次：香山火車站集合、海山漁港〈專業導覽－海山印記〉、香山濕地〈環保小尖兵－淨灘活動〉、明發定置漁場〈導覽活動－漁場大揭密〉、生態體驗環保DIY。

產發處指出，歡迎大小朋友參加報名「海山食魚定置網小旅行」活動，完成任務還可獲得精美紀念品，活動詳細資訊及報名網址（https://www.beclass.com/rid=254654661678aa5eaf16），或可撥打(03)-5244453#12。

產業發展處處長張力可補充說明，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內，定置網漁場依潮汐收魚、捕捉野生活魚，當日直送漁港銷售，讓民眾買到尚青的當季海魚。

此外，市府也輔導業者兼營娛樂漁業，搭配海上與食漁教育遊程來推廣漁業觀光，目前明發定置網已有兼營娛樂漁船執照，一次最多可載客22位遊客出海參觀，想進行深度體驗定置網漁業旅客，可向明發定置網租用搭乘娛樂漁船出海到漁場，實地觀看定置網作業方式，明發定置網聯繫方式（0937-171-656）。