　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

恐怖「美國螯蝦」現蹤護城河　竹市府急籲民眾勿放養

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

外來種克氏原螯蝦又名「美國螯蝦」，民眾俗稱小龍蝦，最近因有民眾不當放養，大量出現在護城河，假日時還吸引民眾聚集垂釣，該物種繁衍迅速，已影響護城河生態平衡。城銷處啟動誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上。市府嚴正呼籲民眾，切勿任意放生棄養，不當釋放外來種生物已違法《野生動物保育法》，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，也呼籲民眾遵守〈新竹市公園管理自治條例〉，切勿私自捕捉、垂釣野生生物。

▲城銷處啟動誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上。（圖／新竹市政府提供）

▲城銷處啟動誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上。（圖／新竹市政府提供）

城市行銷處處長顏章聖表示，過去護城河就曾有許多民眾習慣放生各種魚類生物，尤其是環境適應力與繁養力強的吳郭魚，加上民眾任意餵食，造成大量繁殖，已影響水質。經過工程改建與定期的捕抓，數量才大為減少，盼民眾勿放生共同維護生態平衡。

顏章聖指出，美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，短短5天內捕撈數量已達3000隻以上，市府將持續誘捕，以減少美國螯蝦族群數量，維持市民休憩的環境及當地生態，也請民眾勿任意進入護城河捕捉。

城銷處表示，美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城銷處也嚴正呼籲民眾，切勿隨意放養野生動物，不當釋放者外來種生物者，已違反《野生動物保育法》第32條，「野生動物經飼養者，非經主管機關之同意不得釋放」，市府可依法開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有致破壞生態系之虞者，更可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

另，近日有民眾聚集垂釣捕捉，市府也呼籲民眾切勿私自捕捉，〈新竹市公園管理自治條例〉已明確禁止捕捉放養物、放生。市府也已在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，市府將會進行勸導，若勸導無效，則將請警察到場進行開罰。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

新北校園犬夯萌繪畫徵選　動保處盼教育往下紮根觀念

新北淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活樂趣

反惡罷！力挺陳柏維　彰化綠營魏明谷行動加入

快動工了！　市議員葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度

龍潭捷運站連結大溪轉運站　議員林昭賢：發展觀光輕軌路線

桃園陽光山林滯洪池整修1200萬　議員李家興力爭市府協助「有望」

桃園航空城區段徵收工程簽約　廉政平臺同步啟動

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

台南藍軍支持設畜牧專區解決民怨　選不利耕種、地層下陷、可以種電作地點

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

新北校園犬夯萌繪畫徵選　動保處盼教育往下紮根觀念

新北淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活樂趣

反惡罷！力挺陳柏維　彰化綠營魏明谷行動加入

快動工了！　市議員葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度

龍潭捷運站連結大溪轉運站　議員林昭賢：發展觀光輕軌路線

桃園陽光山林滯洪池整修1200萬　議員李家興力爭市府協助「有望」

桃園航空城區段徵收工程簽約　廉政平臺同步啟動

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

台南藍軍支持設畜牧專區解決民怨　選不利耕種、地層下陷、可以種電作地點

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

日月潭連3天冒泡泡！在地人憂天災前兆

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

城中城釀高雄最慘火警！同區樓曾奪24命

24歲男打完AZ猝死　解剖報告出爐

竹市水果阿嬤出院　不記仇「想給阿弟重新出發機會」

新北「天震」三巨響　原因成謎！

再登網路溫度計「好感王」

反刪Q　魏明谷力挺聲量大

龍潭捷運站連結大溪站　發展觀光輕軌路線

淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活

台南七股鹽田蚵農失蹤協尋救援

煞氣重？衛爾康舊址半年斬4千萬求售

《蓬萊仙島-漢鍾離》重返台南

更多熱門

相關新聞

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今遭民進黨開除黨籍消息率先由名嘴李正皓透過臉書揭露；接著，國民黨北市議員徐巧芯也在臉書說此事，並上傳與吳的合照，從地點來看，吳可能是在錄影空檔告知兩人。根據政論節目《關鍵時刻》稍早釋出的最新片段，吳子嘉在節目中證實此事，並表示這是民進黨報復性開始清理戰場，讓明年2022好選舉。

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

比人還高　大丹犬霸氣出場寵物展

比人還高　大丹犬霸氣出場寵物展

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳修將自曝曾當角頭　今女友死亡遭逮捕

陳修將自曝曾當角頭　今女友死亡遭逮捕

關鍵字：

新竹市城銷處影音

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面