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竹市共融公園再一座　興南公園改造6月底完工

▲林智堅今（19日）視察興南公園工程進度。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今（19日）視察興南公園工程進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府啟動「進擊的公園」計畫已改造全市23座公園，如綠光公園主打孩子跑酷、明湖公園有湖畔森林，吸引外縣市親子踩點，縣市府來取經，市民迴響熱烈，市府加碼推動進擊的公園2.0再推10處公園改善，其中第一處完工的興南公園將於今夏啟用，市府投入1600萬元翻修，新設親子鞦韆、滑梯等共融遊具，並增加體健、照明設施、無障礙出入口，更符合社區居民的使用需求。

新竹市長林智堅分享，改善23座公園已階段性完成任務，公園改造都秉持著三大原則，首先，保留原有的大樹並重新梳理，讓樹木有良好的生長空間，視環境移植原生種樹木，增加綠覆率；改善原有排水不良的問題；每座公園都依當地環境，規劃特色遊具，共融遊具、沙坑與磨石子溜滑梯更成「基本款」，並打造友善行人空間，規劃透水彈性鋪面的環園步道，打造全年齡都喜愛的公園。

他指出，團隊又再盤點10處公園翻新，啟動「進擊的公園2.0」，第一座就是去年9月動工、今年6月底將完工的興南公園，接著將陸續改善共10座公園，其中和平公園與長春公園預計今年暑假動工，另有十八尖山、高峰植物園、鹽水圖書館公園、長興公園、東區金山面公園、客雅溪大公園與東光公園。

其中，進擊的公園2.0第一座、興南公園將於7月完工啟用，林智堅今（19日）視察工程進度，對於新設的共融遊具親子鞦韆表達肯定，也要求單位需在遊具附近設置座椅，讓爸媽可以安心坐在旁邊看著孩子玩。

市府表示，興南公園占地0.3公頃，位居市中心，有30年歷史，原設施多、凌亂且老舊，鋪面高低不平，此次改造由合寬建築師事務所、劉忻宜設計師操刀，改善植栽、鋪面、排水及燈光，整修涼亭與迴廊，將原有綠地面積13%增至45%，更在榕樹下新設休憩平台，並新設5座體健設施，新增親子鞦韆、溜滑梯與彈跳網等親子共融遊具。

城銷處表示，進擊的公園第一階段完成23處，包括新竹公園（麗池）、中央公園、護城河親水公園、新竹綠園道、文化綠廊、東大飛行公園、錦華公園、樹林頭公園、隆恩圳親水公園、新竹公園（兒童探索）、關新公園、取水口公園、南大公園、頂竹圍公園、大庄公園、香山公園、綠光公園、民族公園、長和公園、建國公園、朝山社區公園、那魯灣公園與明湖公園。

城銷處表示，進擊的公園第一階段吸引許多外縣市府參訪取經，包含新北、基隆、桃園、台南、台中、嘉義等，市府啟動進擊的公園2.0，盤整10處位於步行城市第二、三階段內的公園，有設施老舊、歷史悠久等問題，改善完工後將更完善步行城市的建構。

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