確診銀行員韓式烤肉用餐！138人PCR出爐　還有90人住外縣市待採

▲案17630新竹吃韓國烤肉，市府公布接觸者檢驗解果。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

聯邦銀行健行分行員工確診案17630曾於8日在新竹市新橋韓國烤肉用餐，竹市府昨擴大匡列9日至11日曾到訪餐廳291名民眾到院採撿，因有預約與實際造訪人數之落差，經市府詳細比對實聯制、店家預約資訊，確認9日至11日到訪餐廳民眾為228位，其中居住在竹市者已全數強制篩檢，共138名民眾PCR為陰性，其餘90位居住在外縣市的民眾，則已移轉當地政府協助。

新竹市府說明，昨日也已說明，8日當天同時段（17時30分至19時）用餐的48名民眾、13名員工，PCR皆為陰性。

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新竹市府提醒，竹市17日起再加開兩座疫苗站，總計六座疫苗站，分別為竹科管理局站（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務局（新竹市中央路112號B2），提供民眾隨到隨打疫苗接種服務，請民眾盡快接種，並完善個人防疫。

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