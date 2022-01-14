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保護力飆7倍！醫實測第3劑打這款：完全不在同個量級

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三劑疫苗開打在即。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

精神科醫師潘建志今（14）日在臉書公布自己混打第三劑的結果。他直呼，打完兩劑AZ的抗體數值，和混打第三劑莫德納的數據「完全不在同個數量級」。呼籲符合資格的人快去打。

潘建志表示，去年12月台灣開放第3劑加強針，醫院開診首日他便去接種1/2劑量的莫德納。他指出，之前打完兩劑AZ一個月後，檢驗抗S蛋白抗體得到的數值是856.5 AU/ml；混打完第3劑莫德納一個月，他又驗了同種抗體，「數字竟飛漲7倍！」來到6093.7 AU/ml，完全不在同個數量級。

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不僅如此，這還只是抗體帳面上的數字。潘建志說，根據英國7萬名Omicron確診案例統計，打兩劑AZ經過6個月，對Omicron 的疫苗效果（防止感染比率）會下降到-10%，比沒打疫苗的對照組還慘。但是，如果再混打mRNA 疫苗，對Omicron變種，保護效果會猛跳回60%。「從-10%拉到+60%，決定會不會中標，會不會住院，會不會死掉，比7倍的抗體意義更重大啊。」

潘建志指出，AZ+AZ+莫德納，效果遠超過兩劑AZ，而他感受到的副作用並不大。呼籲大家符合資格就快去打第三劑疫苗。

▲▼醫師實測第三劑混打結果。（圖／翻攝自潘建志Facebook）

▲醫師實測第三劑混打結果。（圖／翻攝自潘建志Facebook）

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