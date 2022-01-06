百貨樂園藏恐怖溜滑梯！4個月害2童斷指　媽媽看「限3Y」傻眼了

▲新竹巨城內的奇幻島冒險樂園，一連發生2起兒童溜滑梯受傷意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名2歲9個月男童2020年6月間和媽媽到新竹巨城奇幻島冒險樂園遊玩，在溜滑梯時發生左手遠端肱骨外踝骨折，父母怒告經營樂園的追風企業公司求償。案經一審確認，該溜滑梯並未取得檢驗合格證明，依《消保法》判追風公司加倍賠償男童醫藥費及父母精神慰撫金共20萬元。

▲經法官函詢新竹市政府獲得回覆，該溜滑梯「並未取得國內認證機構認可的合格檢驗報告書」，的確不符合《兒童遊戲場設施安全管理規範》規定。



男童父母向法官表示，入場前曾向工作人員表示，兒子實際年齡2歲9個月、未滿3歲，能否進去玩，工作人員同意他們買票進場，直到意外發生後，才知道遊戲區入場事項有規定須年滿3歲才能進場玩，且購票櫃台旁並未張貼注意事項，認為遊樂場明顯有安全性缺失，溜滑梯還未依規定檢驗，因此向遊樂園所屬的「追風公司」求償醫藥費及精神慰撫金共100萬元。

追風公司於審理時表示，願賠償醫療費1011元、就醫交通費4850元，共5861元，但辯稱遊樂場有檢驗報告，櫃台旁也有張貼遊戲規則、體重限制、遊玩規定等，並向新竹市政府提報安全稽查資料，認為安全性應無缺失；至於溜滑梯部分，則因沒有單獨的溜滑梯檢驗標準，所以才未有報告。

▲2歲9個月男童骨折後，又發生一起10歲男童手指遭扯斷意外。（圖／記者陳凱力翻攝）

經法官函詢新竹市政府獲得回覆，該溜滑梯「並未取得國內認證機構認可的合格檢驗報告書」，的確不符合《兒童遊戲場設施安全管理規範》規定，且事後幾個月同樣再發生兒童斷指意外，認為該溜滑梯確有損害消費者生命、身體、健康或財產之事實。

法官認該溜滑梯確欠缺《消保法》規定的安全性，追風公司應負起過失責任，依《消保法》懲罰性賠償規定，判決追風公司加倍賠償彭童醫藥費及父母精神慰撫金共20萬元。可上訴。

不過，意外並未就此打住，同樣在新竹巨城的奇幻島冒險樂園的這個恐怖溜滑梯，在男童骨折後4個月又發生一起10歲男童，指頭遭滑梯旁護網網繩勾住，在下衝時讓手指硬生生被扯斷，當時還有新竹市議員蔡惠婷召開記者會，質疑主管機關未落實遊樂場安全檢查，這個恐怖溜滑梯才因此停用。

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