走錯包廂釀命案！又是這家KTV　去年醉客踹錯門被折疊刀捅死

▲走錯包廂被捅死去年也曾在這間KTV發生過。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市經國路笑傲江湖KTV本月初發生一起走錯包廂殺人事件，一名董姓男子不明原因誤入他人包廂，遭包廂內4人毆打，並被對方拿刀刺死。事實上，該KTV去年4月也發生過類似案件，一名客人因為酒醉喘錯門，遭對方以折疊刀捅死。

本月4日早晨，新竹市警方接獲KTV業者報案，三樓包廂中發生民眾走錯包廂，結果被包廂內的陳嫌一頓毆打，陳嫌還拿出隨身攜帶的小刀朝被害人身上穿刺，造成他大量出血，送醫傷重不治。

▲5名犯嫌很快被鎖定目標，警方同時將協助窩藏的友人也一起帶回。

「走錯包廂被捅死」看似不可思議，但笑傲江湖KTV去年4月間就發生過一樣的殺人事件，當時一名20多歲的陳姓男子，疑似因酒後神智不清走錯包廂「踹」錯門，引起包廂內詹、吳2人滿出口喝斥，酒意上頭的陳男不甘示弱，拿起桌上的盤子砸向對方，吳、詹不爽對方理虧還動手，遂拿出身上攜帶的折疊刀朝陳男胸腹捅了數刀，見陳男倒下後，2人倉皇逃離現場。

4日再次發生有走錯包廂遭捅死的社會事件，警方高度重視在鬧區內發生的暴力事件，6小時內就找到5人藏匿的位置，同時將一同窩藏的友人，全數帶回警局。全案依刑法共同殺人罪、持凶器聚眾鬥毆罪嫌及藏匿人犯等罪嫌移送，其中陳、黃2人因有逃亡、滅證之虞，遭羈押獲准。

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