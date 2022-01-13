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走錯KTV包廂竟遭5惡徒捅死　2匪遭收押好友幫窩藏也慘了

記者陳凱力／新竹報導

新竹市經國路某KTV日前發生打架殺人事件，一名董姓男子不明原因誤入他人包廂，遭陳、黃、葉、陳等4人毆打，其中陳嫌持刀刺向董男，造成董男傷重，送醫不治。警方獲報後迅速逮捕陳嫌等5名犯嫌及協助窩藏友人1名。全案依刑法第殺人罪、條持凶器聚眾鬥毆罪嫌及藏匿人犯等罪嫌移送偵辦，另陳、黃 因涉犯殺人犯罪嫌重大，且顯有逃亡、滅證之虞，已聲請羈押獲准。

▲KTV走錯包廂　新竹男遭5惡徒捅死！幫窩藏的好友也慘了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市某KTV日前發生走錯包廂殺人事件。（圖／記者陳凱力翻攝）

本月4日早晨，新竹市警方接獲KTV業者報案指稱，店內三樓包廂有民眾發生打架滋事。據了解，被害人董姓男子因開錯包廂門而與陳嫌等4人發生爭執，陳嫌拿出隨身攜帶的小刀朝董男身上多次穿刺，董男有多處穿刺傷，送醫傷重不治，而持刀行兇的陳嫌等幾人則快速逃離現場。

▲KTV走錯包廂　新竹男遭5惡徒捅死！幫窩藏的好友也慘了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲5名行凶男子及幫忙躲藏的友人都一起被帶回警局。

警方獲報後立刻成立專案小組，報請檢察官指揮追緝犯嫌，於6小時內將逃逸之陳、黃、葉、陳、余等5人帶回，另外還有協助藏匿人犯的王姓友人共6人。全案依刑法共同殺人罪、持凶器聚眾鬥毆罪嫌及藏匿人犯等罪嫌移送新竹地檢署。

陳男等 4 人涉犯殺人犯罪嫌重大，且顯有逃亡、滅證之虞，遭檢方向法院聲請羈押，經新竹地院法官於6日裁定，陳、黃兩人准予羈押。

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