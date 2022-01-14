要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」　曝當前最大目標

▲面對Omicron來勢洶洶，專家認為，現在目標要放在保住醫療量能。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／台北報導

桃機疫情未結案、加上境外移入個案有增無減，中央流行疫情指揮中心面對內憂外患，各方建言也不斷。不過，中研院生醫所兼任研究員何美鄉談到Omicron帶來的衝擊，她觀察2件事後坦言「我已經升白旗了」。何美鄉認為，我們其實不應該想著要怎麼去阻擋這個病毒，而是要把目標設在「保住醫療量能。」

何美鄉昨（14）晚在公視節目「有話好說」談及近期的疫情。被問到這波本土是否要加緊腳步，升三級阻擋？她直言「我個人認為，我是疫情調查科班出身、感染科醫師，看到Omicron這樣的狀態、疫苗效率，我已經升白旗了。」

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何美鄉指出，我們不應該去想要怎麼阻擋(病毒)，而是把目標設在「保住醫療量能」，讓死亡率不增加太多，僅此而已。她解釋，我們是自由的國家，就算醫師專家們再怎麼上節目勸大家一定要打疫苗，但堅持不打的人也拿他們沒辦法，國家也不會用法律規範，即便去建議政府，如：不打疫苗不能搭公車等，這種事不太可能達成。

何美鄉也為指揮中心指揮官陳時中打氣。她提到，現在有非常大的壓力，包括考慮升級、國外班機飛不飛進來等問題，因為國人要回家也不可能不讓他們回來，就算要取消7+7+7的檢疫措施，改由更嚴格的方式執行，也還是要考慮到「沒那麼多房間」的狀況；大家都在擔憂境外進來的確診率這麼高，「是因為國外疫情就是如此。」

何美鄉說，我們不能限制打不打疫苗，但每個人都要去想一件事，病毒總有一天會進來「當真的要去面對時，你希望自己是一個已經施打過疫苗的人？還是沒打過的？」