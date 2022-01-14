確診男怨連不上Wi-fi怒闖飯店大廳　拖累5人隔離北市重罰10萬

記者陳家祥／台北報導

隨著春節返鄉潮接近高峰，國人入境入住防疫旅館的需求也爆增。日前在北市大同區一間防疫旅館發生房客不滿設備，鬧房、爆衝大廳的事件；且該旅客事後還確診，引發現場眾人恐慌。由逾期魯莽行徑，導致4員警、1里幹事須居家隔離，北市民政局也對旅客加重裁罰10萬元。

北市大同區的一家防疫旅館，在7日時發生檢疫旅客擅自出房的嚴重違規事件。該旅客自中國大陸入境，在7日下午3點左右入住防疫旅館；但由於手機無法連上Wi-fi，暴怒朝服務生大吼「你給我上來」外，還逃出房間嚇壞了眾人。

該房客的誇張行徑，一共動用了4員警、1里幹事才成功安撫其情緒、勸導回防。但該房客在隔天、8日就證實確診，也讓4名員警與里幹事面臨要居家隔離觀察的命運。

對此，北市民政局區政監督科長郭素蓉指出，該檢疫旅客在7日下午入住大同區的福君海悅大飯店，入住後就不斷投訴連不上Wi-Fi、熱水瓶壞了、服務生動作太慢等等，最離譜的是堅持要求換房。

而在換房後、晚間7點左右左右，與房務人員溝通未果之下，突然情緒失控衝出房間，引發恐慌。當晚先將個案勸回到房間，隔天移送集中檢疫所，依《傳染病防治法》第58條第1項第4款，違規外出2小時內，開罰10萬元。目前累計北市8名違規外出者，該檢疫旅客是唯一確診個案。