打完2劑AZ到美國仍確診！台灣妹子「霸氣1保證」網友推爆

▲原PO已經在台灣打了2劑AZ，到美國還是確診了。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我人在美國，先前已經在台灣打了兩劑AZ。」有女網友發文表示，她放寒假的時候，跟朋友去了一趟美國南部，第二天友人卻表示喪失嗅覺，之後確定確診，而她也在隔幾天後出現症狀、確診。原PO就直嘆，還是希望大家避免不必要群聚，並霸氣保證，「我在陽性的情況下，是沒有打算也絕對不會回台灣。」

這位女網友13日在《Dcard》匿名發文「我確診新冠肺炎了」，說她前陣子放寒假，跟朋友去了一趟南方， 「到第二天時朋友表示嗅覺喪失，隔天連忙跑去自費篩檢，他陽性、我陰性。」當下她馬上決定分開住，就緊急搬出去，並買了居家檢測的用品持續篩檢，展開居家隔離的生活。

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結果陰性了幾天，她還是出現發高燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，去學校篩檢後確定確診，「剛檢測完，沒多久就收到確診的通知了……」但她也表示，自己其實已經在台灣打過兩劑AZ，沒想到還是中標，「開始至少五天的自主隔離，還好現在有自己的臥室跟衛浴，不用再搬出去。」

▲原PO用自身經歷呼籲，大家還是要保持好社交距離、避免不必要的群聚。（示意圖／記者湯興漢攝）

女網友文末不禁呼籲，「希望大家都可以跟朋友保持好社交距離，避免不必要的群聚」，並說她身邊已經太多人確診了，但大家都很樂觀，「一片positivity多麼和諧（？）美國看起來是沒救了！Omicron救世界，希望台灣能守住啊啊啊！」

最後她也補充，會飛美國是因為要找家人，沒有要趴趴走爽玩，「以美國現狀來說，可能搭個公車、地鐵都會中標，除非寒假三週完全不出門、三餐外送，再逼室友也過一樣的生活，不然其實都會有風險的」，並強調她在陽性的情況下，沒打算也絕不會回台灣，更不希望增加台灣醫護的負擔。

貼文一出，就有在國外的網友也留言，「美國同事確診，多到聽到消息應該有的『oh no』表情都不想擺了」、「覺得身在紐約想不確診也難，我上禮拜確診後完全沒症狀，收到訊息說只要隔離五天 ，五天後無症狀就可以出門了。真的覺得難怪疫情這麼嚴重，路上可能一堆無症狀確診者到處跑、到處散播病毒」、「我自己在英國沒症狀驗也是有中，但真的什麼症狀都沒有，無症狀患者還是非常多的，與其一直防範，不如好好共處。」