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屏東移民署聯手潮州鎮公所　鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

面對omicron變種病毒威脅，移民署屏東專勤隊與屏東縣服務站，與屏東縣衛生局合作，於18日在屏東市中山路與公園路口設置疫苗施打站，方便移民朋友施打，並結合潮州鎮公所、戶政事務所辦理行動服務櫃，協助預約等事宜，讓移民朋友感到很貼心。

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為推動這項「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，移民署屏東縣服務站及專勤隊共同搭乘行動服務列車，13日到潮州鎮公所，擴大結合潮州鎮各鄰里長，深入社區協助宣導逾期外來人口踴躍出面接種疫苗，更在屏東縣潮州戶政事務所設置行動服務櫃檯，提供逾期停（居）留者辦理統一證號服務及協助預約事宜，不用擔心被查緝，都能安心接種疫苗，由於專案期間即將在1月31日截止，呼籲在臺外來人口都能趕快提升保護力，共同防堵疫情，安心過好年。

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

移民署屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，為加速提升逾期外來人口疫苗施打覆蓋率，特別商請屏東縣衛生局於1月18日下午2時在屏東市中山路及公園路口設置疫苗快打站，現場也將提供辦理統一證號服務，方便逾期外來人口前來施打疫苗，歡迎踴躍出面，接種第1、2劑者更將提供200元禮券。

▲屏東移民署與潮州鎮公所、戶政事務合作，鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表示，「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」採「不通報、不查處、不收費、不管制」等四不原則，實施期間即將在1月31日截止，提醒逾期在臺人士儘快接種疫苗，使臺灣整體防疫更趨完整。

另泰國政府日前宣布在境內發現非洲豬瘟病例，非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，農曆春節將屆，提醒新住民朋友切勿上網向國外訂購或請國外親友將肉類製品輸入國內，共同防範非洲豬瘟。有關施打疫苗或非洲豬瘟相關資訊，可洽屏東縣服務站（電話：08-766-1885）。

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