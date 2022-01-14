一直打加強劑不是辦法！民眾恐出現接種疲勞　WHO：要趕快更新疫苗

▲WHO認為讓民眾定期接種加強劑並非良策，因此藥廠應持續開發更有效的新疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）指出，藥廠專注於生產新冠加強劑，並讓人們重複接種原始新冠病毒疫苗的加強劑，不是針對新變種病毒的可行策略，因此他們呼籲藥廠持續開發更有效的新冠疫苗，才能有效遏止變種病毒的傳播。

據《每日郵報》報導，輝瑞藥廠此前曾表示，該公司預計新冠病毒在未來10年仍可能存在，因此該公司將持續生產新冠加強劑，以供人們定期施打，不過WHO的新冠疫苗組合物技術諮詢小組（TAG-Co-VAC）卻認為，新的變種病毒還會持續出現，因此單純地提供現有新冠疫苗的加強劑，是不恰當且難以持續的方法。

TAG-Co-VAC呼籲，藥廠應持續開發出更能針對流行中變種病毒的疫苗。他們指出，雖然現有疫苗在防止重症和死亡的效力備受認可，不過他們希望未來的疫苗能更有效防止感染，且能引發廣泛、強烈、持久的免疫反應，以減少需要不斷接種加強劑的可能。

歐洲藥品管理局（EMA）對疫苗的看法也和TAG-Co-VAC不謀而合。他們在11日指出，若人們每4個月就需要接種一次加強劑，可能會對人體免疫系統造成影響，而民眾也會出現「接種疲勞」。TAG-Co-VAC也指出，在推出新疫苗前，現有疫苗也必須升級，以符合WHO對Omicron和Delta在感染及重症防護力的標準。

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