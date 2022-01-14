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北市護理師打第3劑！「隔天1症狀」機警通報...確診了　名醫大讚

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市聯合醫院仁愛院區一名專責病房護理師（案17701）13日確診；事實上，她11日才接種完第三劑疫苗，由於出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，主動通報採檢陽性。對於這一例，前台大感染科醫師林氏璧大讚非常機警，同時也提醒「mRNA第三劑」較會出現的副作用。

已接種過2劑疫苗的「案17701」護理師，曾照顧4名確診病患，其中兩人基因定序確定為Omicron，後來她於1月11日施打第三劑，當晚開始出現發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，隔天通報採檢PCR陽性，Ct值為16。

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▲▼台北市立聯合醫院仁愛院區外觀。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市立聯合醫院仁愛院區。（圖／記者黃國霖攝）

對此，林氏璧表示，年輕女性打mRNA第三劑的時候，有一定比例會發燒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛等，甚至可能持續好幾天，「但應該不太會出現喉嚨痛。此位護理師能在第2天就自主通報非常有警覺，幸好沒有延遲通報！」

另外，護理師從1月8日至12日，有搭乘捷運板南線，往返海山站和忠孝復興站，足跡包括中正區池先生 Kopitiam （公館店）、大安區包仔的店、聯合醫院仁愛院區地下1樓的萊爾富。

據衛福部13日資料顯示，該案職場、租屋處、友人密切接觸者共45人，列居家隔離，其中32名陰性、13名檢驗中；非密切接觸者則有39人，36名陰性、3人待採；而病房及環境採檢為陰性，院方也將病人移至其他病房，清空後清消。

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▼案17701足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市衛生局13日公布案17701足跡。（圖／北市衛生局提供）

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