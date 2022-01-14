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印度日增24萬翻30倍！300萬人擠爆恆河迎太陽神　2月恐達疫情高峰

▲▼印度民眾擠在碼頭準備前往薩加爾島（Sagar Island）參加太陽神節。（圖／路透）

▲印度民眾擠在碼頭準備前往薩加爾參加太陽神節。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度受到Omicron病毒影響，在13日新增超過24萬人確診，但隨著政府逐漸放寬防疫限制，加上有百萬人朝聖的宗教節日即將到來，專家預估印度會在2月初迎來疫情高峰，呼籲官方必須對大型集會活動做出限制。

根據《半島電視台》報導，印度13日新增24萬7417人確診，比前一個月增加超過30倍，讓該國總確診數達到3632萬人，僅次於美國；死亡總數則來到48萬5035人，僅次於美國與巴西。阿育王大學（Ashoka University）物理生物學教授梅農（Gautam Menon）表示，透過預測模型來看，印度大城市的高峰期可能落在20日左右，「但我認為印度全國的高峰期會往後一點，大約在2月初。」

▲▼印度民眾排隊進行新冠肺炎檢測。（圖／路透）

▲印度民眾排隊進行新冠肺炎檢測。（圖／路透）

孟買市上星期單日確診數超過2萬人，但病例數持續下降，當地官員表示，在新冠肺炎專責醫院中，有80％的床位都還是空的，大多數的確診者病況都輕微，住院和死亡數都少於去年4、5月的高峰。衛生部門表示，目前輕症的人吃普通退燒藥就夠，但前一周印度僅80個地區的確診數上升，如今已有多達300個地區，民眾仍不可掉以輕心。

過去幾星期印度各大政黨皆有舉辦萬人參與的大規模集會，然而西孟加拉邦（West Bengal）本周會在恆河薩加爾島（Sagar Island）舉辦太陽神節（Gangasagar Mela）聖浴儀式，是當地非常重要的宗教節日，預計會有近300萬人參與，當天也會有滿身灰燼、長髮蓄鬍的苦行僧在河中沐浴。

加爾各答熱帶醫學院病毒學家南迪（Amitava Nandy）表示，政府沒有人力也沒有設施來檢測每個參與活動的人，也沒辦法保持社交距離，「如果警方試圖在河岸便強制保持社交距離，可能就會爆發大規模踩踏事件。」

目前印度9.93億人口中，兩劑疫苗的接種率已達近70％，但未接種者人數仍相當多。不過，印度已逐漸鬆綁防疫限制，部分專家認為，追蹤接觸史沒效果也浪費資源，應該要遵循世界潮流以監控住院人數為標準，各邦政府預計在本周取消確診接觸者的強制採檢規定，隔離天數也會縮短至7天，同時建議醫院只收治重症病患。

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