俄羅斯進犯烏克蘭就制裁！　美參議員提案：將付出慘痛代價

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登陣營的民主黨聯邦參議員今天提案，若俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與俄國銀行實施制裁；此外還將向基輔提供5億美元的新安全援助。

法新社報導，民主黨參議員提案時機，正值美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友和俄羅斯舉行會談之際，他們警告，數以萬計俄軍若入侵烏克蘭邊境，將付出昂貴代價。

這項獲白宮支持的提案，內容包括協助強化烏克蘭安全，以及建議美國政府「考量所有可行與適當措施」，以確保俄國舖設至德國的北溪2號天然氣管線免於淪為操作工具。一般認為，北溪2號管線是俄國惡意操弄影響力的工具。

提案內容也包括向烏克蘭額外提供5億美元軍事援助，是去年拜登政府援助金額的兩倍多，一旦俄羅斯出兵入侵，便立刻採取因應行動。

路透社報導，俄羅斯在烏克蘭邊界集結約10萬兵力，華府正試圖勸阻莫斯科勿再進犯烏克蘭。

這項提案也將針對俄羅斯境內提供銀行國際代碼（SWIFT）等資訊安全系統的多家企業實施制裁；SWIFT是銀行用來與其他金融機構交換主要資訊的系統。

提案目前已獲20多名民主黨參議員連署，包括民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人表示，若俄羅斯一意孤行繼續進犯，將使「俄羅斯經濟付出慘痛代價」。

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