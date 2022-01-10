華郵：普丁、習近平「扭曲歷史」　合理化侵略烏克蘭及台灣

▲俄羅斯總統普丁及中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《華盛頓郵報》一篇社論寫道，「何以成就一個民族國家？」這不只是深奧的學術辯論，也是世上最危險的2場軍事對抗之核心議題。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平「扭曲歷史」，以合理化對烏克蘭及台灣的侵略戰爭。

普丁曾說「烏克蘭甚至不是一個國家（state）」，去年7月發文宣稱「俄羅斯與烏克蘭人是同一個民族、同一個整體」，但邪惡外國勢力、激進份子及新納粹主義者推行「反俄計畫」，誘使烏克蘭脫離莫斯科羽翼下的正當地位。

同樣也在去年7月，習近平在共產黨百年黨慶發表演說，宣示「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」，在他眼中，台灣只是一個叛離且必須盡快與大陸統一的省分。

華郵社論作家布特（Max Boot）表示，一般俄羅斯及中國人普遍都有上述想法，但這不僅是具有偏見立場的歷史解讀，也是政權不斷宣傳的結果。

▲俄軍近幾個月在西部邊境及克里米亞多地重兵集結。（圖／路透）



俄羅斯、烏克蘭都起源於9世紀維京國家基輔羅斯（Kyivan Rus），但13世紀蒙古入侵後，分別走往不同方向。現在烏克蘭大部分地區接受波蘭及立陶宛統治400年，發展出獨立語言及宗教；儘管18世紀末遭崛起的俄羅斯帝國併吞，沙皇也試圖壓迫其語言及國家認同，最終仍宣告失敗；1917年俄羅斯革命爆發，烏克蘭宣布獨立，雖於1922年被迫加入蘇聯，1940、50年代卻開始反抗，直至蘇聯1991年垮台時，超過92%烏克蘭人投票支持獨立。

至於台灣，雖然一些中國人7世紀就前往定居，人數卻遠遠不及原住民。1642年，這座歐洲人稱為「福爾摩沙」的島嶼被荷蘭東印度公司控制，20年後改由中國叛軍接管，當成反清復明基地，直到1683年才被滿族政權統治長達2世紀。但在1895年，中國甲午戰爭頹敗，台灣被割讓給日本，又於1945年二戰結束後，納入蔣介石政權。

▲台北101。（圖／記者周宸亘攝）



布特指出，儘管台灣從未正式宣布獨立，但過去73年以來，一直都是實質上的主權國家；與此同時，烏克蘭已脫離俄羅斯控制31年，除了2014年克里米亞遭俄併吞。

此外，兩地人民普遍都沒有意願放棄自治、追求帝國控制。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2020年民調顯示，2/3台灣民眾自認台灣人，1/3自認同時是台灣人也是中國人，僅4%自認中國人。另外，超過8成烏克蘭人支持獨立，72%認為俄羅斯是「敵對國家」。

布特表示，若論及軍事實力，烏克蘭及台灣都遠比俄國或北京更弱，如果毛澤東所謂的「槍桿子出政權」是真的，兩地命運可能早已注定，但如果事實如同美國開國元勳所說，也就是政府的「正當權力來自被統治者的同意」，民主的烏克蘭及台灣，將比專制的俄羅斯及中國更有資格被稱為合法國家。

布特也強調，如果普丁對烏克蘭進攻，或者習近平對台灣發動攻擊，這將不是「國家統一」戰爭，而是中俄對於主權國家的侵略戰爭，所有守法國家都應該採取一切手段加以抵制。