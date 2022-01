女嬰冷風中哭斷腸！出生3天被裝蛋盒丟棄雪地　零下20度奇蹟存活

▲俄羅斯一名女嬰被遺棄在攝氏零下20度的雪地中。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯西伯利亞7日發生了一起駭人聽聞的棄嬰案件,一名只有3天大的女嬰在攝氏零下20度的天氣,被裝在蛋盒裡遺棄在郊外。還好,5名好心的青少年在路過當地時發現了女嬰,並及時將她送入院急救,才挽回了這名新生兒的性命。

據BBC報導,俄羅斯5名青少年在7日晚間一同外出散步,沒想到當他們走到一條偏僻的道路時,竟意外發現有一名女嬰被裝在蛋盒裡遺棄在郊外。當時的天氣極冷,氣溫只有攝氏零下20度,但女嬰所在的蛋盒內只有一條破毯子和一個奶瓶,整個人冷得不行,還一直在哭。

A newborn baby girl left in a cardboard egg box in -20C outside Novosibirsk saved by 5 teenage boys;now parents of one of them want to adopt her as the daughter they always craved. The baby was found in deep snow by a remote road in Sosnovka village on 7Jan, the Orthodox Xmas Day pic.twitter.com/QwiTXW7jbR