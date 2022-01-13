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女嬰冷風中哭斷腸！出生3天被裝蛋盒丟棄雪地　零下20度奇蹟存活

▲▼女嬰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俄羅斯一名女嬰被遺棄在攝氏零下20度的雪地中。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯西伯利亞7日發生了一起駭人聽聞的棄嬰案件，一名只有3天大的女嬰在攝氏零下20度的天氣，被裝在蛋盒裡遺棄在郊外。還好，5名好心的青少年在路過當地時發現了女嬰，並及時將她送入院急救，才挽回了這名新生兒的性命。

據BBC報導，俄羅斯5名青少年在7日晚間一同外出散步，沒想到當他們走到一條偏僻的道路時，竟意外發現有一名女嬰被裝在蛋盒裡遺棄在郊外。當時的天氣極冷，氣溫只有攝氏零下20度，但女嬰所在的蛋盒內只有一條破毯子和一個奶瓶，整個人冷得不行，還一直在哭。

其中一名少年雷納特（Renat）立刻跑回家中向父母求助，而父親利特維諾夫（Dmitry Litvinov）也和妻子迅速地開車將嬰兒送到醫院急救。由於這名女嬰被發現時只有大約3天大，人們都很擔心她可能因為被凍傷，難以存活，不過在醫師的急救下，女嬰目前已被證實健康狀況良好。

當地衛生部門在聲明中指出，醫師在女嬰被送到後，迅速地為她做了身體檢查，並不斷輕揉她的四肢，試圖讓她暖和起來。在女嬰的臉色逐漸變得紅潤後，醫師將她轉移到附近的兒童醫院接受進一步治療，而警方也在持續尋找女嬰的親生母親，並將以謀殺未遂的罪名控告對方。

利特維諾夫的妻子表示，她和醫院許多工作人員聽說女嬰很健康時都哭了，雖然她和丈夫已經有了3個兒子，但他們都很希望能收養這個女嬰。當局指出，政府必須先確認女嬰是否還有其他親戚，才會開始處理收養流程，「如果女嬰沒有其他親人的話，新父母就可以準備文件，並參加特殊課程，才能被獲准收養」。

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