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俄軍在烏克蘭邊境進行「實彈演習」　出動300件重型武器

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

▲俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России，下同 ） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯與美國今天就烏克蘭問題，進行首輪會談，就在談判前夕，俄軍也動員3000名兵力、300件重型武器，在俄羅斯西部靠近烏克蘭等地邊境軍演，這些武器包括T-72B3坦克，BMP-2步戰車等。

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

俄羅斯媒體《國際文傳電訊社》報導指出，俄羅斯西部軍區11日表示，演習在斯摩棱斯克地區（ Smolensk 靠近白俄羅斯邊境），以及沃羅涅日（Voronezh）、貝爾哥羅德（Belgorod）和布良斯克等地區（ Bryansk 靠近烏克蘭）的聯合訓練場進行。

俄軍表示，參演部隊已經開始其2022年的訓練年，將進行特殊的戰術演習，在演習期間，主要加強各部隊作戰協調能力，提高專業技能，同時掌握在現代聯合兵種作戰的困難環境中執行火力任務的新方法和戰術。

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，會談以開放、實質且直接的方式召開，具有正面意義，但沒有理由樂觀。

根據《中央社》報導，美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，「很失望聽到」克里姆林宮覺得沒理由對會談樂觀，華盛頓希望繼續「建設性地」交換意見，俄羅斯進行實彈演習與華盛頓想看到的局勢緩解，「明顯背道而馳」。

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