自美入境旅客確診太多！中國取消航班　美國政府不滿

▲美國芝加哥歐海爾國際機場（O`Hare International Airport）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國飛往中國多名航班乘客新冠篩檢結果呈現陽性，這讓中國政府決定停飛部分航班，今年累計取消70班來自美國的班機。這讓拜登政府感到不滿，美國運輸部發言人12日表示，相關單位正為此與中方進行接洽，警告可能將採取反制行動。

路透報導，中國政府為了應對航班乘客陽性篩檢率升高，12日擴大取消美國往返國航班，讓原本已經大幅縮減的定期航班再度減少。對此，美國運輸部（USDOT）發言人表示，「中方此舉不符合美中航空運輸協定中的責任義務，我們正針對此事（與中國政府）進行接洽，保留採取適當監管措施的權利。」

中國駐華盛頓大使館並未做出立即回應。但已知中國最新的停飛決策影響美中6個航班，包括美國聯合航空舊金山飛上海的2架航班，以及中國南方航空自洛杉磯飛往廣州的4個航班。美國航空協會（Airlines for America）表示，目前正在與美中政府溝通中，設法讓旅客受影響的程度降到最低。

事實上，自疫情爆發以來，北京與華府始終在航空服務議題上爭論不休。在中方12日最新宣布的取消航班決策前，雙邊每周飛航班次約只有20班，由3家美國航空公司和4家中國航空公司負責，但這早已遠低於大流行時期之前的每周100多個班次。

在此同時，中國也暫停與他國的航班，包括自法國、加拿大起飛的6個航班。依據中國民用航空局9月的說法，中方幾乎對旅客關閉邊境，每周國際航班總數減少至200架次，僅佔疫情前的2%。

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